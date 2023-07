Destacada mujer de la comunidad judía será la nueva tiburón

Hija de Jorge y Shanik Berman y nuera de nuestro colaborador Marcos Schwartzman, nuestra buena amiga, Karla Berman será la nueva tiburon de Shark tank México

En su Instagram, Karla Berman dice: “Confiamos en Dios. Todos los demás traigan datos”. Ella es la nueva tiburón de Shark Tank México. En su Linkedln se presenta como optimista crónica y profesional de la transformación digital. Es inversionista, board member, experta en ventas y marketing, así como apasionada en temas de diversidad en el mundo corporativo.

Ha trabajado como directora en Google, SoftBank y CNN. Es ingeniera industrial por la Ibero y tiene un MBA en Harvard Business School. Consejera de Endeavor. Es mamá de cinco hijas y trata de no irse a dormir sin antes caminar 10,000 pasos al día (unos 8 kilómetros).

Karla Berman ha dicho muchas veces: “Yo amo los datos”. Así que, los datos más importantes que un emprendedor tiene que escuchar son los siguientes: el tamaño de su mercado, el entorno competitivo y los económicos de su negocio.

Tienes que entrar a un negocio con los ojos bien abiertos. Lo que no se vale es hacer como que no sabías que la tasa de impuestos era del 35%. Y que, entonces, tu empresa no va a poder funcionar.