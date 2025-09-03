Tzivie Daniela Schmidt da vida a Cara, la intrigante antagonista de “Instintos”.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Daniela Schmidt, reconocida por su versatilidad y fuerza interpretativa, forma parte del elenco de la película Instintos, producción que tuvo su estreno a través de ViX y que reúne a grandes figuras de la actuación bajo la dirección del aclamado cineasta Sebastián Borensztein.

En esta historia cargada de suspenso y drama, Schmidt comparte créditos con Kate del Castillo y el actor Bruno Bichir, dos referentes de la actuación en Latinoamérica. Su participación reafirma su lugar como una de las intérpretes más destacadas de la escena actual, capaz de adaptarse a proyectos de alto nivel y con alcance internacional.

Daniela, una actriz con una consolidada trayectoria en cine, teatro y televisión, se expresó emocionada respecto a su participación en este largometraje. “Fue un desafío preparar psicológicamente al personaje. Es una oportunidad única de hacer personajes completamente distópicos, salvajes, brutales y que le dan voz y carácter a situaciones que llegan a pasar en la vida real y muchas veces no vemos.”

Instintos fue filmada en España, lo que añade un matiz especial a la producción, dotándola de una atmósfera distinta que refuerza el carácter global del proyecto. La trama, dirigida por Borensztein —cuyo estilo narrativo ha sido aplaudido en festivales internacionales—, coloca a los personajes en situaciones límite donde el poder de la mente, las emociones y las pasiones humanas se convierten en el eje central.

Para Daniela Schmidt, esta experiencia significó un nuevo reto artístico, pero también la oportunidad de colaborar con un equipo creativo de primer nivel y con compañeros de reparto cuyo prestigio trasciende fronteras. Su entrega en pantalla es un reflejo de su compromiso con cada personaje que interpreta y de la calidad que imprime en cada producción en la que participa.

Con este estreno, Schmidt continúa consolidando su trayectoria en cine y televisión, llevando el talento mexicano a escenarios internacionales y posicionándose como una actriz que elige proyectos desafiantes, capaces de conectar con la audiencia de manera profunda y auténtica.

Instintos, disponible en ViX, es una invitación a explorar las emociones más intensas de la naturaleza humana, y al mismo tiempo, una vitrina del talento hispano que brilla en la industria audiovisual actual.

Sobre Tzivie Daniela:

La actriz y productora, Tzivie Daniela Schmidt Muñoz, mejor conocida como Daniela Schmidt nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, México el 9 de julio de 1978. Creció en Toluca, Estado de México, y desde muy pequeña estuvo en contacto con el mundo del espectáculo ya que proviene de una familia de actores.

Daniela recuerda en específico el momento en que tuvo contacto con las Artes: “el amigo de un amigo estaba buscando a una chica que cantara en su banda y ahí entendí que todos mis juegos de niña habían sido sobre estar en teatro o un programa de televisión o un concurso de canto”, compartió con Sensacine México. Con dicha agrupación musical estuvo 5 años (de los 14 a los 19, aproximadamente) y, posteriormente, se mudó a la Ciudad de México para estudiar un año de Dibujo de la figura humana porque quería entrar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, localizada dentro del Centro Nacional de las Artes. Sin embargo, pronto se dio cuenta que no era lo suyo.

El siguiente movimiento de Daniela fue la actuación. A sus manos llegó una convocatoria para el taller de actuación de la Casa del Teatro en Coyoacán, y decidió darle una oportunidad. “Ese fue el primer año que la Casa del Teatro abría una especie de internado para actores en Santiago Tianguistenco (donde estudió Marina de Tavira) pero no me quise ir, no sabía si tenía que ir.” Aunque al final decidió quedarse en la ciudad, conoció en el taller a Raúl Quintanilla, quien dirigía una escuela de actuación a la que se enroló poco después.

Daniela debutó en la pantalla chica con La vida en el espejo (1999), una teleserie donde hizo una aparición muy breve. A esta le siguió la telenovela Cuando seas mía, en la que ocupó un papel secundario. La actriz recuerda que su primera oportunidad como tal, vino del director Jesús Magaña Vázquez con Sobreviviente (2003), en dicha cinta compartió créditos con Gustavo Sánchez Parra y Humberto Busto, con quien ha hecho una excelente mancuerna que ha perdurado a través de los años, según Daniela.

Pasaron algunos años (y una telenovela más) para que Daniela obtuviera el papel que la daría a conocer en la industria mexicana en Casi Divas, película escrita y dirigida por Issa López (Vuelven). “Esa película me marcó mucho, me hizo de amigas increíbles y me tocó la suerte de hacer este personaje que me enseño muchísimas cosas”, aseguró la actriz. El personaje al que hace referencia es Yesenia, una de las cuatro jóvenes que, en la película, buscan la fama pero pronto se darán cuenta del lado oscuro de la industria.

Luego del éxito de la película, Daniela alternó televisión y cine, apareciendo en series como El albergue (2012) y Capadocia (2012), y en los filmes A la mala (2015), El viaje de Keta (2018), Detrás de la Montaña (2018), entre otros. Por esos mismos años, Daniela trabajó en un momentaje que fue clave en su carrera: La tequilera, una producción musical sobre la vida de Lucha Reyes en la que pudo explotar al máximo su talento para el canto. Esta obra fue transmitida, al mismo tiempo, en una pantalla de cine y para Daniela fue una experiencia muy gratificante.

En el 2018 llegó la oportunidad de enrolarse como productora y protagonista de Ocho de cada diez (2018), un proyecto muy especial en la vida de Daniela. La cinta retrata temas como la violencia hacia la mujer, el desempleo, injusticias sociales, migración y muchos otros temas relevantes para la sociedad mexicana. “El camino de la película ha sido maravilloso […] estrenábamos en mayo pero por todo esto (la pandemia por coronavirus) tuvimos que mover fechas”, compartió.