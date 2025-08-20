UMD busca ampliar las oportunidades laborales y brindar un servicio de transporte más seguro y confiable para nuestra comunidad.

No obstante, hemos detectado que algunos conductores han estado aceptando viajes fuera de nuestro sistema oficial, nuestra app, una práctica que va en contra de nuestras politicas y compromete la seguridad de los usuarios. Por:
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles las siguientes medidas de seguridad:

  • Los conductores que operan por fuera de la plataforma de UMD no cuentan con respaldo alguno por parte de nuestra organización.
  • Todo viaje que no sea gestionado a través de nuestra app oficial queda excluido de la cobertura del seguro de pasajeros y del sistema de monitoreo y protección que ofrecemos.

Evita riesgos: no te dejes engañar. Hemos detectado que algunas personas se hacen pasar por conductores de UMD sin formar parte de nuestra red oficial.

Queremos recordarte que todos los conductores de UMD pasan por un proceso riguroso de evaluación, que incluye filtros psicológicos, pruebas de aptitud y capacitacion estratégica para garantizar un servicio seguro,con fiable y profesional.


La seguridad de nuestra comunidad es y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Les pedimos seguir estas directrices con responsabilidad para cuidar su bienestar y el de todos.

Gracias por su atención y colaboración.

 

