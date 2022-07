Siempre hay una manera diferente de captar los momentos más emblemáticos de un partido de Futsal, Futbol, Softbol, tenis y otros deportes

Son los pequeños detalles lo que hacen un gran recuerdo

El secreto fotográfico:

En estos videos y fotos, la idea no es captar solo las grandes jugadas, más bien buscar los instantes más simbólicos y emotivos

Si se toman uno a uno, se puede contar una historia, con la música adecuada creas ya algo diferente que se aprecia, se disfruta y cada vez notas algo diferente.

Muy importante no dar por sentado nada, no hay que fotografías, solo lo que pasa en el terreno de juego, busca lo que está alrededor, ve a la gente, observa los detalles del lugar juntos, harán algo memorable

Como dicen una foto dice mas que 1000 palabras y muchas fotos juntas nos platican una historia completa llena de emociones

En Diariojudio nos complace que cada semana contaremos con una extraordinaria fotografía de Nir Dor, pero más relevante, que el mismo nos cuente sus secretos y la historia de cada toma

¿A ti que te dice estas fotografías?