Una Muestra mas de la persistencia del Pueblo judío más de 7 años diarios de estudio sin fallar

Por Ilan Ajzen

El judaísmo también es una muestra de persistencia una muestra de preceptos y mitzvot que hay que respetar y cuidar.

Es un conjunto de conocimientos de leyes y de preceptos que hay que seguir constantemente, no es cuestión de una vez al día no es cuestión de una vez es cuestión de tenerlo siempre presente

Pero no se trata nada más de saber que hay que están de qué hay detrás Y de dónde vienen cada una de estos preceptos

Existen diferentes libros el judaísmo que nos explican Pero uno muy importante son los que componen el Talmud Babli, más de 2500 páginas, cada una con alguna explicación y discusión sobre un tema relevante

Este es otro ejemplo más de lo que es la persistencia en el judaísmo, sólo que en este caso la recompensa de ser constante,s de establecer está este buen hábito, es enorme, el aprendizaje es increíble, aunque no todos lo logran, ya que si hacen cuentas representa 7 años y medio desde que uno inicia la primera página y llega hasta la última.

Este 2019 tuvimos la oportunidad de estar presentes en la celebración para aquellos que en México lo lograron, más de 100 personas que dejaron a veces fiestas, viajes, reuniones especiales, que no les importó la situación económica del país, las elecciones y conste que les tocaron 3 presidentes diferentes, o si gano o perdió su equipo favorito en el béisbol fútbol americano, o si había una graduación o cualquier otra cosa, cada día dedicaron por lo menos una hora de su vida a aprender, a mejorarse espiritualmente y por ende a tener mejores vida.

Momentos emotivos fue cuando en esta celebración hablaron el Jajam Ozeri o Eliahu de Agudat Israel, los representantes que desde Nueva York, recordemos que justamente en próximo días en enero, se llenará un estadio de fútbol americano y no precisamente para ver el partido, sino para todos juntos, en un momento muy enriquecedor, lleguen a la finalización, al Siyum de este Shas

Moisés Marcovich lo que implica, este estudio, no sólo lo hace uno individualmente, se crean grandes lazos de amistad, gente interesada en el prójimo, que se preocupa cuando no llegaste a la clase, o algo te sucede, ahora aprovechando la tecnología podemos estudiar, casi casi hasta mientras uno está en la boda o en algún otro evento, y por qué no hablar, platicar e intercambiar ideas con otra persona sobre la página del día,

Muchas veces las propias familias que son partícipes de este interesante reto y logro deben planear sus actividades en función de quién está leyendo y estudiando pueda tener espacio para no fallar y poder cumplir con el objetivo trazado.

Es es por esto que fue tan importante celebrar a todos y a cada uno que logró completar este Siyum Hashas 2019 México, desde aca Mazl Tov Jazak Veematz