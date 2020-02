Una nueva forma de poder ayudar a los mas necesitados y al mismo tiempo un gran espectáculo como Lord of the dance con el show Danderous Games es lo que ORTT México presenta y nos platica en esta interesante entrevista con Edith Fiszman

En segundo lugar y como un Plus agregado a la recaudación de fondos esta el poder acercar la cultura y grandes espectáculos a las personas en México

“El show es un poco lírico; su trama aborda una lucha en ‘el planeta de Irlanda’. Los personajes principales son Lord of the Dance y Don Dorcha, quienes representan al bien y al mal, respectivamente. También hay dos mujeres y un espíritu que ayuda al personaje que representa al bien. Yo interpreto a uno de los bailarines del cuerpo de danza. Además, el espectáculo está musicalizado por dos violinistas y una cantante”.

Lord of the Dance es una compañía de danza irlandesa liderada por Michael Flatley, flautista, bailarín y coreógrafo americano-irlandés que ha cambiado la imagen de la danza irlandesa a nivel mundial con sus espectáculos que combinan danza, música y drama.

Michael Flatley creó Lord of the Dance en 1996 y debutó en el Point Thatre de Dublín con un show homónimo y a partir de ese momento no ha parado de llevar la danza irlandesa contemporánea a través de ciudades europeas y estadounidenses como Londres, Oxford, Nueva York o Las Vegas con sus espectáculos Lord of the Dance, Feet of Flames y Celtic Tiger.

Ahora presenta su más reciente producción, Dangerous Games, con una gira que comenzó en febrero de 2016 y consta de 151 shows en los incluye distintas ciudades de México como la CDMX, Querétaro, San Luis Potosí y León. Dangerous Games es más que un espectáculo, es una experiencia que te lleva a un universo en el que la lucha del bien contra el mal se juega a través del movimiento rápido y vertiginoso de los pies de 40 bailarines en un escenario lleno de efectos visuales y auditivos. La coreografía de Michael Flatley te quitará la respiración y te harán dudar si te encuentras en el Auditorio Nacional, en el Caesar Palace o en algún castillo de Irlanda.