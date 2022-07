Úrsula Bernath (26 de diciembre de 1915, Leipzig, Imp. Alemán-25 de marzo de 2011, Ciudad de México, México) fue una fotógrafa natal de Alemania. Gran parte de su actividad fue realizada en México, y destaca su trabajo sobre los indígenas y tradiciones mexicanas.

Bernath nació en la ciudad alemana de Leipzig el 26 de diciembre de 1915 como Úrsula Agnes Nina Bernath Duemmler, en el seno de una familia judía. Tras la Segunda Guerra Mundial, emigró a México en 1946, viuda y con tres hijos. ​ Fue en este país donde conoció al cineasta checo Viktor Albrecht Blum, quien se convertiría en su mentor.

Víctima de la Alemania del Tercer Reich, ÚrsuIa Bernath decidió venir a México en noviembre de 1946, cuando las opciones de vida en su país se limitaban a reconocer y soportar las pérdidas de la guerra: “Mi esposo murió como soldado ._en el frente. Y cuando él murió yo me quedé con mis tres hijos pequeños y encontré trabajo en un estydio fotográfico muy bueno, en Alemania. Pero como a los ocho o doce días después una bomba lo destruyó. Ya no se podía trabajar en Alemania. No había materiales, no había nada.” Decidió entonces unirse de nueva cuenta con sus padres, quienes previamente habían emigrado a un país del que ella poco sabía cuando llegó. La primera visión que tuvo Úrsula de la Ciudad de México fue catastrófica: “Me acuerdo de que cuando recién llegué a la ciudad y la miré en el trayecto del aeropuerto … del viejo aeropuerto a la casa donde vivían mis padres en el centro, tuve la impresión de transitar las ruinas de alguna de las ciudades alemanas que yo venía de dejar atrás. Exactamente: parecía una ciudad bombardeada.” Sucedía todo lo contrario. En realidad, las ruinas que impactaron a la recién llegada eran obras en construcción. La Ciudad de México era un espacio en pleno proceso de transformación que, con sus dos millones y medio de habitantes, había iniciado una radical modernización del hábitat y una enorme expansión industrial, con el consecuente alojamiento de miles de emigrantes provenientes del interior de la república en busca de nuevas oportunidades de vida. La economía mexicana gozaba del auge de la posguerra.

La mirada fotográfica de Úrsula Bernath comienza con su llegada a México. A lo largo de los años y cautivada por un país que la adoptó bajo circunstancias de vida muy difíciles, Úrsula fue acumulando las páginas de una visión sencilla y agradecida dentro de su archivo. Atraída fundamentalmente por los lugares donde la vida confluye, la fotógrafa ha captado un gran conjunto de imágenes que es en sí un recorrido que va del mercado de antigüedades de La Lagunilla y el barrio de Tepito al Salón México de los cincuentas con Acerina al mando de los compases rítmicos, las fiestas guadalupanas, las peleas de gallos, el día de muertos, la Semana Santa en lztapalapa, la vida en el Mezquital y el mundo artístico e intelectual de la época. Destacan sus retratos de personajes de la comunidad artística y cultural en México durante las décadas de los cincuenta y sesenta, que incluyen figuras como Lilia Carrillo, Arnaldo Coen, Helen Escobedo, Mathias Goeritz, Roger von Gunten, Angela Gurria, Alejandro Jodorowsky y Chucho Reyes. La colección incluye su archivo fotográfico completo, incluyendo negativos e impresiones en diferentes formatos. También realizó fotografía industrial, entre ellas una serie sobre las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Como muchos artistas en la segunda mitad del siglo XX, Bernath capturó el mundo indígena y las tradiciones mexicanas, como lo hicieron Juan Rulfo, Graciela Iturbide y Mariana Yampolsky.

Debido a su acercamiento a figuras como Tina Modotti, Diego Rivera, Gertrude Duby Blom, entre muchos otros, comenzó a tener un especial interés en el indigenismo en México, tendencia cultural de la época en la que se buscaba una definición de la identidad nacional mexicana y que colocó su trabajo en la línea de la fotografía antropológica al capturar ritos, costumbres y tradiciones de algunos de los pueblos indígenas. Esta etapa es por la que mayormente se conoce el trabajo de Úrsula Bernath.

Ursula Bernath, quien se consideraba una artesana de la lente, falleció a los 95 años de edad en la ciudad de México

Obras

Gran parte de la fotografía realizada por Bernath fue publicada en dos libros de su autoría, aunque también su trabajo se usó para diversas revistas y periódicos.

Tu eres mi hermano: una historia de esperanza infantil por el Padre Wasson (1975).

Mexico: the land, the art, and the people, en coautoría con Richard Grossmann (1967).

Elena Poniatowska

Foto Ursula Bernath

Arq. Luis Barragán en su biblioteca, 1963.

Foto Ursula Bernath