Vaad Hajinuj da la bienvenida a la Mtra. Rosy Gormezano Policar

Estimados Presidentes y Directores:

Por medio de la presente, tengo el gusto de informarles que la

Mtra. Rosy Gormezano Policar

se ha incorporado recientemente a nuestro equipo en Vaad Hajinuj, asumiendo el puesto como

Directora de Valores y Desarrollo Institucional .

Rosy cuenta con más de una década de experiencia en empresas transnacionales de prestigio, donde se especializó en atención y servicio al cliente, comunicación interna, desarrollo de talento, marketing y gestión de proyectos. De igual forma, dedicó otra década a una institución comunitaria, liderando áreas administrativas, publicidad y redes sociales, siempre con una estructura clara en la implementación de proyectos. Asimismo, se ha desempeñado como docente lo que enriquece su aportación al ámbito educativo.

Estamos convencidos de que su incorporación a Vaad Hajinuj fortalecerá nuestra misión y contribuirá signiﬁcativamente al desarrollo de iniciativas en favor de los docentes y de toda la comunidad educativa.

Su email es [email protected] y su teléfono es 5566108262.

Agradecemos a todas las instituciones comunitarias por su continuo apoyo y disposición.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moises Romano Cohen Presidente de Vaad Hajinuj