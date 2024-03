Videos y + de 2000 Fotos exclusivas Gran Final 50 Festival Aviv 2024 YOVEL. Bailemos por Israel danza judía en México 2024

Una Gran Fiesta se vivió en la final de este 50 Festival Aviv 2024 YOVEL, Bailemos por Israel

Acá te compartimos Todos los videos de los grupos participantes, asi como los reconocimientos, premios y cientos sino miles de fotos exclusivas para ti

Y de entrada una felicitación A José Masri, Bryan Burstein Productores de este Mgno evento a José Enrique Litenstein Director, Alan Bratt SubDIrector y Director artistico, Anna Jaiven Directora Operativa, a todo el equipo del Festival y del CDI, asi como al consejo Rokdim y en especial a lodos los participantes, bailarines, coreógrafos, arreglistas, iluminación, Vestuaristas etc etc etc que hacen de este evento algo maravillosos en nuestra comunidad judía y que traspasa fronteras en todo el Mundo

Muchas Felicidades

Kol Hakavod

Y a seguir Bailando

Felicitaciones al Colegio OLAMI ORT por obtener el primer lugar en las categorías Abierta y Folclórica en el Festival Aviv con sus grupos NATIV y Zfateinu.

GANADOR del 1er Lugar: ZFATEINU Olami Ort en la GRAN FINAL del 50° Festival Aviv de Danza Judía en México 2024.

Enlace:

Ganador del 1er Lugar: NATIV COLEGIO OLAMI ORT en la GRAN FINAL del 50° Festival Aviv de Danza Judía en México 2024.

También, felicitaciones al Colegio YAVNE por obtener el segundo lugar en la categoría Abierta.

2do Lugar: zihrat la shalom ESCUELA YAVNE en la GRAN FINAL del 50° Festival Aviv de Danza Judía en México 2024.

Enlace:

Asimismo, un reconocimiento al grupo MASPIC por alcanzar el tercer lugar en la categoría Abierta.

3er Lugar: MASPIK en la GRAN FINAL del 50° Festival Aviv de Danza Judía en México 2024.

Por otro lado, felicitaciones al grupo DIMION del Colegio Hebreo Maguen David por su segundo lugar en la categoría Folclórica.

2do Lugar: DIMION Col H Maguen David en la GRAN FINAL del 50° Festival Aviv de Danza Judía en México 2024.

Enlace:

Adicionalmente, felicitaciones a Rina Keller, ganadora del Premio Carlos Halpert por su valioso aporte a cientos de grupos y por su dedicación a lo largo de los años en este festival.

Un reconocimiento especial al Festival Aviv y a todos los involucrados en la celebración del 50° aniversario, así como por el Reconocimiento Internacional otorgado por la OSM y el Consejo Sionista de México.

Enlace:

Se invita a todos a disfrutar de los videos y fotografías del 50° Festival Aviv en nuestra página de DiarioJudío.com y en nuestras redes sociales.

LINKS DE FOTOS

https://flic.kr/s/aHBqjBhG2o

https://flic.kr/s/aHBqjBhG3R

https://flic.kr/s/aHBqjBhFVZ

https://flic.kr/s/aHBqjBhJdi

https://flic.kr/s/aHBqjBhKMX

https://flic.kr/s/aHBqjBhMwd

Aca te presentamos algunas de las fotos de cada álbum, al final del articulo encontraras los links a las mas de 3000 fotos de esta espectacular noche

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1)

53592266138_d162c9b994_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2)

53592507435_0c1ccd29ef_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (3)

53592507430_27f9bdb238_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (4)

53591188977_9114fdb407_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (5)

53592507405_2938debc2a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (6)

53592262068_17d4c2fe41_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (7)

53592266103_fd69c62752_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (8)

53592378544_2a706668ac_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (9)

53592378524_8b74943bb7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (10)

53591188892_1aabb635b0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (11)

53592059791_f8f8a694fb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (12)

53592507335_d48dcc285a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (13)

53591188862_3a70a8a9c9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (14)

53591184717_36c8a34f3b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (15)

53592266058_c96a5a2a0f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (16)

53592378459_3f5f07fa74_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (17)

53592059741_7bb59a2344_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (18)

53592059721_e3660efc76_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (19)

53592378429_d4cbf7f476_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (20)

53592378404_89ac8bb607_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (21)

53592265993_b60b13f330_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (22)

53591188802_161d25afae_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (23)

53592265978_371d314d91_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (24)

53592378339_a7e29648e0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (25)

53592059686_bdacabab11_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (26)

53592059671_667d2a2262_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (27)

53592059656_5261b135fe_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (28)

53592265938_336235842c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (29)

53592378304_481c3f8abb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (30)

53592265923_503bca8664_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (31)

53592265908_5432c2c9a4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (32)

53592059616_4d4471b657_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (33)

53591188697_f6e2260f6e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (34)

53592378234_81df28cca5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (35)

53592059561_8cb8d44e06_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (36)

53592507180_37e87166d2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (37)

53592059546_9dee88e75e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (38)

53592507175_26cde9bf3b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (39)

53592378189_479f4f7126_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (40)

53592265823_5eb3e54e87_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (41)

53592265818_6e4b9fda08_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (42)

53591188652_4946179587_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (43)

53592265788_204eb61025_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (44)

53592055731_6be57db887_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (45)

53592378119_a14a03fc2f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (46)

53592265783_95e8d1ae8b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (47)

53592507085_ac38aa27a0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (48)

53592055756_7e155fc0e1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (49)

53592378079_ea2385d531_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (50)

53591188602_c04bbe6f2f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (51)

53592265743_d9dbd525e1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (52)

53592378019_6df8e8cb5b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (53)

53591188562_402c95a9d9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (54)

53592377994_6f05bfbc8d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (55)

53592507055_8f89fda5e2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (56)

53592377984_44c71a4ce4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (57)

53592377959_483a42882e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (58)

53592059391_d307f749c7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (59)

53592507015_d959673612_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (60)

53592059371_497054473d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (61)

53591188487_f718aa7d79_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (62)

53592265663_82e30e5d1e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (63)

53592059331_91e01631d7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (64)

53592506975_f4e16c3f5d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (65)

53592265633_d50c29b583_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (66)

53592377909_ecd667f35c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (67)

53592377904_570d554ddd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (68)

53592265623_68e1c687df_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (69)

53592377849_0197973a1c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (70)

53592059276_65d7093a1b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (71)

53592265583_982fcae208_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (72)

53592506885_53255defb1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (73)

53592059236_f16a87a3b9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (74)

53592265573_37f74722c3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (75)

53592265568_d9b642fb2e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (76)

53592055751_629a682320_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (77)

53592265523_3a0be26d5c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (78)

53592265498_017b17e894_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (79)

53592506800_4d9cfd9d85_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (80)

53592059206_3b95f6f65f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (81)

53592059161_6216d85d4a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (82)

53591188217_e8c3c7440c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (83)

53592377709_fd11d534a0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (84)

53592261993_12a7ba591f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (85)

53592059151_c92f1ca1a5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (86)

53591188127_8e2fd4c112_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (87)

53592377639_ce75903c48_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (88)

53592265298_51d1853e82_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (89)

53592377614_9b453c14ac_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (90)

53591188027_28928fec93_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (91)

53591188012_d74da5bb6c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (92)

53592506535_bdbf5de979_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (93)

53592058876_c360c3b053_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (94)

53592506320_aa95a2cb67_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (95)

53592265038_7eda84775c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (96)

53591187807_e705202ab1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (97)

53592506230_efa6356a0f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (98)

53592058581_86301c0553_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (99)

53592264803_8146b25289_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (100)

53592377144_9400f912a0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (345)

53591196042_0aaf235d59_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (346)

53592519260_c5da2f193c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (347)

53592519255_cc3711338d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (348)

53592071411_f4bb1e62da_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (349)

53592278043_3c228ff049_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (350)

53592519235_f7bdcc87d7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (351)

53592071386_03af725c9f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (352)

53592389804_2f8b45929b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (353)

53592519190_a9c9dd8e98_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (354)

53592519165_b8496bd219_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (355)

53592066921_54a1d754f7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (356)

53592071341_da8704d29f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (357)

53592071316_edcc782dd2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (358)

53592385354_f29bea23e7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (359)

53592514650_164b3bee14_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (360)

53592519100_150babff80_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (361)

53591200487_e04c7b2537_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (362)

53592389754_e4b7870918_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (363)

53591200472_bc22e10666_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (364)

53592071281_e0855cd4d2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (365)

53592389739_13bdc879b6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (366)

53592389719_f3f564b6c7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (367)

53592273358_dae90faf57_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (368)

53591200452_9284a50e62_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (369)

53592277883_ae1217296e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (370)

53592277868_f8ce3e18d2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (371)

53592277838_e077bebd49_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (372)

53592277833_5c4724b56b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (373)

53592071211_c34fc26517_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (374)

53592389634_dd1d3659e3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (375)

53592066891_f258f67f6c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (376)

53592518950_39f7161dfc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (377)

53592389624_e42533bbda_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (378)

53591200392_80350bd7d7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (379)

53592071186_7d8048da50_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (380)

53591195972_b929d93d28_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (381)

53591195967_7c076fdd0b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (382)

53592277748_c9e643b4fc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (383)

53592518885_3716f6f14f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (384)

53592277718_22ac2f4c1c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (385)

53592518875_a1d1cfe3e0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (386)

53592071136_2d8169a95d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (387)

53591200302_7bb7522e55_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (388)

53592389534_6cbf7ac343_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (389)

53592514595_9dca14a10e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (390)

53592518845_b065efdac8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (391)

53591200272_cda075e250_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (392)

53592071071_f043d449b7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (393)

53592071051_a89385ddb6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (394)

53592277623_50791fd660_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (395)

53592514580_dcaa080520_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (396)

53592277613_76ca5f4776_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (397)

53592389469_f74f24d3b2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (398)

53592071006_bdbebc9a4d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (399)

53592277568_8550ce0a53_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (400)

53591200177_496e082e90_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (401)

53592518700_615e3e3618_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (402)

53592389394_b4c9e86f1b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (403)

53591195927_96ba9d960d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (404)

53592277518_45f824146b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (405)

53592273288_bb6dc72894_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (406)

53592389379_bfa6799b26_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (407)

53592518660_3859b291fa_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (408)

53592070926_14d06ec077_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (409)

53592389314_cedd91c129_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (410)

53592277478_4e386bda99_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (411)

53591200087_5215c1b761_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (412)

53592070906_eaa8347d3f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (413)

53592385304_64e47cf8cd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (414)

53592389259_96a257bd97_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (415)

53592277448_5821925108_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (416)

53592389229_8f666988c4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (417)

53592277408_f4e7fefe6c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (418)

53591200007_7a6ef42065_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (419)

53591200002_0e88aa5182_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (420)

53592070836_111087125d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (421)

53592518520_0ab9fe71ef_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (422)

53592389189_0041af9ba6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (423)

53592277358_ea6976043b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (424)

53592518470_5b0bdd6961_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (425)

53592066836_2cf216e96c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (426)

53591199927_8eca2fa463_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (427)

53592518435_11c255e7c8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (428)

53591199897_8c48bd2c1a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (429)

53592389119_ae0a210e97_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (430)

53592277288_5412188acf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (431)

53592385289_ed5d02f056_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (432)

53592389114_1116e247b1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (433)

53591195877_b3cb2919c3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (434)

53592070706_f39f357eb2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (435)

53592389069_a1fd648df1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (436)

53592277243_ec9199e103_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (437)

53592389054_a5faed2489_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (438)

53592070656_47ffef536b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (439)

53592388989_b2cb387833_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (440)

53591199762_94600d806c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (441)

53591195862_15e7dc810f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (442)

53592070616_fcb8743eed_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (443)

53592388949_9857fe44fe_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (444)

53592518270_7f46d71f33_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (638)

53592287863_7bf1b41367_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (639)

53592400124_b0585e8876_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (640)

53592287858_35841b4d4a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (641)

53592081416_33b3a84460_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (642)

53592400074_b9dbbec2cf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (643)

53591207117_ec14431a53_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (644)

53592287833_9e8f254a17_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (645)

53592081381_a35a75849f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (646)

53592287803_6bb4bd5dc3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (647)

53591207102_7102e0cc7d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (648)

53591210102_a76e22b86b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (649)

53592287768_f34ddbb954_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (650)

53592529385_f3d2f59435_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (651)

53592529360_614f764773_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (652)

53592081321_9343fc7732_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (653)

53592081316_4e7d896932_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (654)

53592529335_a3960b3e6a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (655)

53592078206_ec15ca782c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (656)

53592081291_fb51d44ebb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (657)

53592399974_2d1fc08334_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (658)

53592529305_00bb0e8684_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (659)

53592287663_80c667d875_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (660)

53592287653_39bc331af2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (661)

53592529275_ce7b0cab74_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (662)

53592287608_1fca4d7a4c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (663)

53591209942_ac96443865_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (664)

53592399899_0ffb920f2d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (665)

53592284563_acb5ac7775_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (666)

53592287573_13831d2948_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (667)

53592081181_be605a6974_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (668)

53591207077_939b5f6bdd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (669)

53592526040_5ee5ec1898_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (670)

53592399874_f424395d6b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (671)

53591209897_0c2624d2fd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (672)

53592529220_8f733faa39_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (673)

53592287538_87156c6960_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (674)

53592081131_1312577f09_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (675)

53592081116_ffd4c06045_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (676)

53592529155_11d26ac539_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (677)

53592399794_cf91c4676f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (678)

53592081076_ed4a78d1b7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (679)

53592081046_70ba3341c9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (680)

53592287428_88021c811f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (681)

53592287438_89f6b06ed4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (682)

53591209787_f49e92ed09_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (683)

53592399709_13c9aaeb40_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (684)

53592080981_af80bb0b51_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (685)

53591209762_76d9331648_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (686)

53592287398_e4ff768dc3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (687)

53591207067_5d5c0a7d62_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (688)

53592399639_bd76fe4f9e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (689)

53592287353_fe08c4ab2d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (690)

53592080876_12d6ca3d37_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (691)

53592284493_aa2cef3ba6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (692)

53592399614_dfe9dfc99c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (693)

53592399604_3cedd19568_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (694)

53591209682_45a104b379_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (695)

53592284473_6e00d6677c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (696)

53592399574_18991fd2d2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (697)

53592399564_2cdb36c6a8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (698)

53591209627_6425e4d178_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (699)

53592078141_eb8bf72355_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (700)

53592080766_393688a4d9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (701)

53592399534_7ab6cf7c81_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (702)

53592287228_b450058bfe_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (703)

53592399489_a992cd64c1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (704)

53592528875_36986802a8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (705)

53592287168_430b530784_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (706)

53592399454_958305d8a7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (707)

53592080616_9a9b642c17_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (708)

53592528805_020b9c6cdb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (709)

53592528790_a8c01788c5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (710)

53592396704_54ffb45b7d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (711)

53592396699_d4b3e50968_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (712)

53592080586_784511b503_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (713)

53591209442_56c41ec2f1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (714)

53592528770_2d9677483d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (715)

53592525965_7122faabf9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (716)

53592528765_98e2c36b75_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (717)

53592399374_0a595114d7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (718)

53591209387_518fec5cb2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (719)

53592287018_60e8cdfc67_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (720)

53592287013_350a584577_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (721)

53592399319_fc8bf1f0ca_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (722)

53592399289_8e05be8bdc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (723)

53592080476_46bf5d9279_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (724)

53592528625_6fabc2ef6b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (725)

53592528620_6410b30c5d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (726)

53592528600_b4944e0ea1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (727)

53592286928_c8efb9e4e6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (728)

53592080401_6fdc83db02_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (729)

53592528560_feab498868_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (730)

53591209222_b96b9c98e5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (731)

53592528540_8e45235246_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (732)

53592528515_fb3b87bf16_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (733)

53592399119_64179b6f88_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (734)

53591209192_d20e0b9590_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (735)

53592286843_d3a2f36640_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (736)

53592399094_3c6192c9c4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (737)

53592528475_d98943720d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1190)

53591219737_5983c48d3a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1191)

53592090961_bb0e4c7cc9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1192)

53591219727_b534e50dc4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1193)

53592407334_0e000da265_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1194)

53591219697_f5a8fc72ae_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1195)

53592088701_1622b5a44a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1196)

53592409419_60a855774f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1197)

53592538925_df50590cb9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1198)

53591219667_aeb6c1423a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1199)

53592538910_7c1f74f310_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1200)

53592297273_d80b7e1a8b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1201)

53591219637_7216841380_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1202)

53592090891_aa577772f2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1203)

53592088681_a83aab0898_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1204)

53592297238_0092eca716_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1205)

53592090866_b38ac62544_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1206)

53591219592_4a3775d251_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1207)

53592538850_c11578ee90_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1208)

53592538840_5fc795e9aa_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1209)

53592090786_fae748b21e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1210)

53592297178_e67d66067c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1211)

53591219532_4590b4833b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1212)

53592538805_c00d14b95f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1213)

53592409269_1acda88b6a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1214)

53592297133_ab1ceaacae_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1215)

53592536695_278342186c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1216)

53592409254_45899c2791_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1217)

53592409244_56053ec664_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1218)

53592090731_79d5332104_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1219)

53592297083_7888bd0b06_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1220)

53592538740_dcc0cd2f5a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1221)

53591219407_0887af7e2f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1222)

53592297023_c899bb26c8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1223)

53592088651_c1b996b90e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1224)

53591219397_5431ecb5df_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1225)

53592297003_b4b0c41047_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1226)

53591219362_226e56846c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1227)

53592409119_cbab64c249_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1228)

53592295038_e669d55eab_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1229)

53592409114_b07fc20513_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1230)

53592090586_a3b043c8a4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1231)

53592088616_1b8c8ce234_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1232)

53592090566_51abbe0e0d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1233)

53591219312_d946b313f4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1234)

53592296888_d48107f37f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1235)

53592296883_1b5f2eb973_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1236)

53592090511_1de964dbcf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1237)

53591219232_8613ef5caa_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1238)

53592409024_fabb1a1baf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1239)

53592090471_09453dba4a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1240)

53592296788_3effa0e682_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1241)

53592296728_a1710993c4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1242)

53592408899_c2357e341b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1243)

53592536650_9469bfb0a2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1244)

53592296683_bf4e6c4ce2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1245)

53591219062_8470b47155_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1246)

53592408864_d4d0f7293d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1247)

53592090306_7fe5c6a846_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1248)

53591219027_9531b8752b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1249)

53592088556_c7805c321a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1250)

53592538330_4b737e4d2f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1251)

53592536600_b5e4623a38_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1252)

53592090256_7eeec34abb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1253)

53592296598_ab8a9938d0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1254)

53592538305_dc0e858e70_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1255)

53592090216_07ec0edb04_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1256)

53592408784_4aa62edfa7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1257)

53592088551_3fd798dfb3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1258)

53592408729_fafcc6e8e3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1259)

53592090186_ccf13dd878_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1260)

53592408714_df1b6702f2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1261)

53592538265_620188b697_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1262)

53592090121_6d0d3afd1b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1263)

53592408684_597eae1331_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1264)

53592408694_aa875ed9bb_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1265)

53592090096_960722036a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1266)

53592296458_851622cd6e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1267)

53592296453_6a27843045_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1268)

53592408639_d5fcd12fa3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1269)

53592408634_6cae97390c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1270)

53592090026_bee979eaf1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1271)

53592407149_a09690bcff_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1272)

53592408604_190a1c388f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1273)

53592408589_b4e1015daf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1274)

53592538090_71527875a2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1275)

53592088486_fa914cc1e5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1276)

53592538080_c866bcb816_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1277)

53591218742_76980e2666_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1278)

53592296343_277f30290b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1279)

53591217382_ede7182cca_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1280)

53592538055_0f5027c6d4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1281)

53592089936_67aafea0f5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1282)

53592089916_29a21ff788_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1283)

53592407119_553aebe0da_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1284)

53591218702_86a9e79a60_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1285)

53592296248_a3b5b06e29_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1286)

53592408449_2397ec0439_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1287)

53592408429_b3227329ff_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1288)

53592296233_18e0b9afe8_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1289)

53592537965_538ab7998f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1903)

53593531676_cbcd56aa6d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1904)

53593851544_4205596878_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1905)

53593978680_0329851724_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1906)

53593734903_e233024071_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1907)

53593851494_22082af133_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1908)

53593843154_37e2a3a574_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1909)

53592658172_bb5d6a2ee6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1910)

53592658147_67844615f0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1911)

53593531591_c940f96cef_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1912)

53593970065_71fe8b0577_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1913)

53592658132_8909095926_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1914)

53593726323_d85b281e19_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1915)

53593851429_a5ec48dfbe_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1916)

53593851419_e8b60f6bdf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1917)

53593531536_72ebb9357a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1918)

53592658087_7231fc31b0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1919)

53593531476_1d255e62c9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1920)

53592658012_3fdeb535fe_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1921)

53593531436_64fff30d93_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1922)

53593851384_4e0b73ca65_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1923)

53592657952_610b5bd8f9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1924)

53592657922_3440ec2349_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1925)

53592649662_5bc96bbdb7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1926)

53592657912_175ebaff78_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1927)

53593851304_75ecb73aa4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1928)

53593734668_8fce842735_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1929)

53593978425_2f67586920_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1930)

53593531316_95ec2fb705_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1931)

53593531311_52e7917f4a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1932)

53592649642_096a1cd59b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1933)

53593970025_e50d84fc4e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1934)

53593978360_4d6b1ce133_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1935)

53593734578_624ae253be_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1936)

53593734563_683ac1951d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1937)

53593978315_56df8291ed_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1938)

53593851144_9f0b80186d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1939)

53593978260_de01d368c3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1940)

53593531191_8d37700e9a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1941)

53593851079_010045d163_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1942)

53593734453_4195d79471_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1943)

53593726253_ed1c8032da_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1944)

53593851019_b245622983_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1945)

53593978145_e1790c9b21_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1946)

53593978140_01587ef73e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1947)

53593850969_dd46cb47e6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1948)

53593978100_80176b490a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1949)

53593734333_2e63db4bac_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1950)

53593850909_e8c240d1ee_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1951)

53592657547_4546c50c63_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1952)

53593978050_1a63ac2b74_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1953)

53592649592_25240992be_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1954)

53592657487_56000a5c69_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1955)

53593843054_09dbda4ca6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1956)

53593850859_84403fb694_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1957)

53593734248_94e0011c8c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1958)

53593850839_945839027e_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1959)

53593977975_1da0611624_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1960)

53593530931_b2ab05ca47_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1961)

53592657347_3e1941e540_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1962)

53593977915_088f6a2027_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1963)

53593734138_5fca61dd98_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1964)

53593726198_558d8144a1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1965)

53593850779_384050f172_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1966)

53592657307_b22bef4da6_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1967)

53593530816_afea005731_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1968)

53592657242_f28936e8fd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1969)

53593977825_72727b8ebc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1970)

53593726148_43b40f026a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1971)

53593977800_d4547772d2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1972)

53592657192_feb2837172_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1973)

53593530716_d77d473de5_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1974)

53593733963_ccddde2853_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1975)

53592657137_803cf6d5bf_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1976)

53593522936_d4e9543f50_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1977)

53593977730_035ebd8b21_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1978)

53593530646_06d38f04cd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1979)

53593850579_b8a0cdc6e1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1980)

53593977685_db64cbc826_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1981)

53593530536_7e4769e04f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1982)

53593733788_8ff940ec3c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1983)

53593733768_1ea2bb6464_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1984)

53592657012_2d0b9c603b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1985)

53593850444_d37c13960a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1986)

53593530416_bd011263ae_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1987)

53592656922_599eb1ac41_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1988)

53593977535_a512419b3f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1989)

53593842959_f57754a0de_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1990)

53593733613_a1dd9ca810_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1991)

53593733603_41f8efa774_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1992)

53592656862_8f8dc9dd96_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1993)

53593850329_e0c6cf703d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1994)

53593726078_1a0116f0f1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1995)

53593530291_5c1ee9530d_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1996)

53593850279_70e060a798_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1997)

53593969825_8ffdf0a6e3_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1998)

53593850269_218bdef076_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (1999)

53593977360_04da6fba72_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2000)

53593733448_716f7edfe1_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2001)

53593726028_b5962460ca_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2002)

53593977300_3cff5319ff_b

IMG_20240310_231248501

53594381474_77d16d293a_b

IMG_20240310_231244199

53594266878_1c77b0951e_b

IMG_20240310_223937676

53593186277_00d1be8978_b

IMG_20240310_223908548

53594381489_56a9383032_b

IMG_20240310_223907508

53594060806_30a2a05026_b

IMG_20240310_223852086

53594267703_7f5c24e808_b

IMG_20240310_210820080

53594381539_07d353a020_b

IMG_20240310_210811664

53594266953_3b30d9abcd_b

IMG_20240310_210810133

53594506770_912a5c6d5e_b

IMG_1027

53594061536_88c4579ab3_z

IMG_1026

53594267718_4670a101be_z

IMG_1023

53594061561_c94dfd338e_z

IMG_1022

53594507530_794a448b22_z

IMG_1020

53594267733_cb82df8efd_z

IMG_1019

53594507545_566ed9f686_z

IMG_1016

53594061601_89c255c471_z

IMG_1014

53594267773_6bcbd8bb8e_z

IMG_1013

53594507605_a51ca9d613_z

IMG_1011

53594061621_9d41c2fb5e_z

IMG_1010

53594382364_b201ea1066_z

IMG_1008

53594382379_772d99e52c_z

IMG_1006

53593187122_95ac3310ac_z

IMG_1005

53594382394_efaf0ab4e8_z

IMG_1002

53594061671_4755aa8b7b_z

IMG_1001

53594061701_c970ee7754_z

IMG_0999

53594382424_1db836ab46_z

IMG_0998

53594061706_7c2c96c2fa_z

IMG_0997

53594061711_ced2f2ea66_z

IMG_0996

53594507690_ee84ca58d4_z

IMG_0993

53594507705_ded87d3a9d_z

IMG_0992

53594382464_cae31dd3fd_z

IMG_0991

53594267888_8e91e8473c_z

IMG_0989

53594061731_c5399bf68f_z

IMG_0987

53593187232_5d1ea47eaa_z

IMG_0986

53593187247_6b14545d1f_z

IMG_0985

53594060851_62d2dd4a2a_z

IMG_0983

53594382494_9406c32994_z

IMG_0982

53594267933_1ac19d3000_z

IMG_0980

53593187252_51762432a8_z

IMG_0979

53594382519_3583b82fbe_z

IMG_0978

53594507770_f904c4ee94_z

IMG_0976

53593187287_099828182e_z

IMG_0975

53594267963_d740c84e66_z

IMG_0974

53594506780_b5939fabc4_z

IMG_0973

53594507780_d0ca91b9be_z

IMG_0969

53594506795_6a4ebdf82b_z

IMG_0968

53594506790_af680df2f7_z

IMG_0967

53593187317_fddd93a227_z

IMG_0966

53594507800_6fb044b3e1_z

IMG_0964

53594268008_9f0312aa0c_z

IMG_0958

53594382574_11f66b81fb_z

IMG_0956

53594268053_fbac674cc0_z

IMG_0955

53594382589_bdb20b8860_z

IMG_0954

53593187352_b56c8b5f09_z

IMG_0953

53594268068_7e0958d1df_z

IMG_0950

53593187372_a0e4e45769_z

IMG_0949

53594507880_cd5ed4cab9_z

IMG_0939

53594381579_1f6b0b7d0a_z

IMG_0937

53594266978_3f9fe24121_z

IMG_0935

53593186382_2bd5fab66b_z

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2803)

53594381624_3e16b39fb7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2802)

53594506855_0c55957210_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2801)

53594506875_4da0010b46_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2800)

53594382649_d2bff5e9d4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2799)

53594507920_de9d0e050c_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2797)

53594268128_bbd7bdddf4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2796)

53594507945_39cf73e4ba_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2795)

53594268183_d9ccefd8cd_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2794)

53593187517_a8cfed0f32_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2793)

53594382709_9cc56ce185_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2792)

53594062036_15d71e6286_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2790)

53594508030_834089e5b7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2789)

53594268228_83dd13ab20_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2788)

53593187552_556d1803fc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2787)

53594062101_b09c240af2_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2786)

53593186467_c146a8c143_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2785)

53593187587_3b4058eb78_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2784)

53594060951_4154324e94_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2783)

53593187592_b19c461dba_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2782)

53593187612_200291e2ca_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2781)

53594062131_8a1c2c62f9_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2780)

53594060991_a097554e51_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2779)

53594062136_a10e1c19d0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2778)

53594062156_a66e9f67cc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2777)

53593187642_244e7ebcce_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2776)

53594061001_b494ae63e0_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2775)

53593187662_f9907e274a_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2774)

53593187667_67a051926b_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2773)

53593187682_6fd9dc5e78_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2772)

53594062216_db534d62e4_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2770)

53593187722_12fa357c7f_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2769)

53594268373_5c6b7ee2a7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2768)

53593187757_623b24d4da_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2767)

53594383019_2bbf6507f7_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2766)

53594506970_62bbbc9011_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2765)

53594506975_2b530b03cc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2764)

53594268398_18d81be951_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2763)

53594062316_527d08a4cc_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2762)

53594508285_6117b59548_b

GRAN FINAL 50 FESTIVAL AVIV 2024 (2761)

53593187822_7f57e351bc_b

Mas Fotos

