Yom Haatzmaut 2024 / 5784 Guadalajara se une al Am Israel Jai

La noche del 14 de mayo se llevó a cabo, y para no dejar de sorprender cada año, un evento de reconocimiento al Estado de Israel desde la Comunidad Israelita de Guadalajara. Así fue como el festejo de Yom Haatzmaut, la celebración de la independencia del Estado de Israel, tuvo una conmemoración de reflexión, empatía y unidad judía en toda su diversidad de miembros en la perla tapatía.

Este evento dio inicio con la conferencia de Adina Chelminsky, influencer y líder de opinión de la comunidad judía mexicana, quien abordó las emociones, los cuestionamientos, reflexiones y campos de acción frente a la realidad del Estado de Israel desde el lamentable 07 de octubre de 2023 hasta la fecha en la que aún falta que regresen a los secuestrados que quedan en Gaza y que no vuelva a ocurrir ninguna acto similar en suelo israelí. En lo que refiere a los campos de acción comentados por Cheminsky, se enfatizó en evitar diferencias políticas, religiosas y de distinta orientación entre los miembros de la comunidad judía y no minimizar el judaísmo, subrayando que las diferencias son huecas y la identidad judía debe de ser una identidad y destino común. Otro campo de acción mencionado por la conferencista fue no bajar la cabeza, no echarnos para atrás como medida de protección sino ir hacia adelante enfatizando el diálogo y el entendimiento, y un tercer campo que que resaltó fue el de seguir siendo como somos, con los valores intrínsecos del pueblo judío, en sus palabras … “- de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos”.

Posterior a la conferencia, tomó la palabra el Rabino Abraham Srugo, Rabino de la Comunidad Israelita de Guadalajara y de Jabad Lubavitch Guadalajara, quien dirigió rezos en memoria de las víctimas del 07 de octubre pasado, los secuestrados, y de quienes aún hoy se encuentran en Gaza luchando por rescatar a quienes hacen falta. Al terminar su destacada participación, tomó el uso de la voz, el Señor Marcos Shemaria, Cónsul Honorario de Israel en Guadalajara, quien dirigió un mensaje de conmemoración pero también de gran ímpetu y de enérgico cuestionamiento ante la injusta reacción del mundo ante lo acontecido desde octubre y de la falta de solidaridad, empatía, y de una falta de conciencia ante la narrativa que genera el antisemitismo. Todo esto concluyendo con un “Am Israel Jai”, y una invitación a entonar el Hatikvah (himno nacional de Israel) cantado por todos los presentes tanto de la Comunidad Israelita de Guadalajara, la Comunidad Hebrea de Guadalajara, y en acompañamiento de amigos cercanos.

Tras los momentos de solemnidad, la Comunidad Israelita de Guadalajara con la excelente organización de parte de su presidencia y administración, convocó a los presentes a una convivencia con mucho optimismo acompañado de alimentos tradicionales de Israel, contando con la supervisión de la Señora Elisheva Srugo, Rebbeitzin de la comunidad.

Desde Diario Judío, agradecemos la atenta invitación, las facilidades y el destacable ánimo de participación de la Comunidad Israelita de Guadalajara, en especial a la directiva a cargo de su presidente, el Señor Ari Chapath Ontiveros Nando, su administración y miembros en general.