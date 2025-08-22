El primer ministro Netanyahu da luz verde a la ofensiva en Gaza y aprueba las negociaciones para un amplio acuerdo que ponga fin a la guerra.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó el jueves el plan de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para capturar la ciudad de Gaza y autorizó el inicio de las negociaciones para la liberación de todos los rehenes israelíes y el fin de la guerra durante una reunión de gabinete.

“Estamos en la etapa decisiva. Hoy acudí a la División de Gaza para aprobar los planes que las FDI me presentaron a mí y al Ministro de Defensa para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás”, declaró Netanyahu.

“Agradezco enormemente la movilización de los soldados de reserva y, por supuesto, del ejército regular, para esta causa esencial”.

“Paralelamente, he ordenado que se inicien negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra, en condiciones aceptables para Israel”, anunció Netanyahu.

“Ambas cosas, la derrota de Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes, van de la mano”.

No quedó claro de inmediato cómo afectaría el anuncio de Netanyahu a las negociaciones con Hamás.

Tras el fracaso de las negociaciones del alto el fuego hace varias semanas, Israel decidió preparar un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza, para el cual Netanyahu dio la aprobación final el jueves.

Además, Israel y Estados Unidos se han comprometido a rechazar cualquier nuevo acuerdo “parcial” que solo libere a una parte de los rehenes a cambio de un alto el fuego limitado, buscando en cambio un acuerdo final para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra.

Sin embargo, los mediadores de Qatar y Egipto continuaron sus esfuerzos para que Hamás volviera a la mesa de negociaciones, y el grupo terrorista anunció el lunes que había aceptado el borrador de otro acuerdo parcial.

Netanyahu no había descartado definitivamente las negociaciones sobre el borrador hasta el jueves.

El hecho de que aprobara la ofensiva militar, sumado a la redacción de su declaración, insistiendo en la liberación de “todos” los rehenes, así como en “condiciones aceptables para Israel”, indica que, si bien se mantendrá abierta la vía de negociación, el ejército continuará con su ofensiva sobre el terreno. Varias horas después, una fuente política aclaró a los medios israelíes: “Una vez que se determine el lugar de las negociaciones, el Primer Ministro ordenará el envío de una delegación israelí para negociar con todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, y para poner fin a la guerra según las condiciones de Israel”.

“Estos dos objetivos —derrotar a Hamás y asegurar la liberación de todos nuestros rehenes— van de la mano”, declaró una fuente política a The Jerusalem Post.

La fuente añadió que el primer ministro estaba impresionado con los planes que el ejército le presentó en la División de Gaza: “Son sólidos”.

En la crucial reunión, Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir; el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir; y otros.

Katz declaró posteriormente que los planes aprobados buscaban derrotar a Hamás “mediante un intenso poder de fuego, la evacuación de los residentes y maniobras”.

“Pronto, las puertas del infierno se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, sobre todo la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamás”, prometió.

“Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en algo como Rafah y Beit Hanún. Tal como lo prometí, así será”.