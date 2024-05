Amid Falling Walls (Tvishn Falndike Vent): ¡Nominada al premio Drama Desk!

Estamos emocionados y orgullosos de compartir la noticia de que nuestra producción de Amid Falling Walls (Tsvishn Falndike Vent) fue nominada para un premio Drama Desk como Revista Musical Sobresaliente.

Tsvishn Falndike Vent (En medio de muros que caen) se presentó del 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2023 en el Museo de la Herencia Judía: un monumento viviente al Holocausto. Contó la historia de resiliencia y esperanza que prevalecieron en medio de una oscuridad inimaginable, retratando el indomable espíritu judío durante el Holocausto a través de canciones yiddish.

Comisariada y arreglada por Zalmen Mlotek, con un convincente libreto de Avram Mlotek y dirigida por Motl Didner, esta producción Off-Broadway profundiza en las canciones creadas e interpretadas en guetos, cabarets, campamentos partidistas, campos de concentración y teatros clandestinos.

Dirigido por Steven Skybell (Tevye en El violinista en el tejado de NYTF en yiddish, nominado al premio Tony por Cabaret en el KitKat Club de Broadway), el elenco incluía a Dani Apple (NYTF: The Sorceress), Jacob Ben-Shmuel (Gira nacional: The Book de Mormón), Yael Eden Chanukov (NYTF: El violinista en el tejado en yiddish; TV: “The Marvelous Mrs. Maisel”), Abby Goldfarb (NYTF: El violinista en el tejado en yiddish, Harmony), Eli Mayer (regional: Ride the Cyclone, Footloose), Daniella Rabbani (NYTF: Gimpel Tam, Hershele Ostropolyer, The Golden Land), John Reed (regional: Something Rotten!, Guys and Dolls), Mikhl Yashinsky (NYTF: El violinista en el tejado en yiddish, La hechicera en La hechicera) y Rachel Zatcoff (Broadway: El fantasma de la ópera; NYTF: El violinista en el tejado en yiddish), con

“Un acto teatral de recuerdo y desafío”.

-The New York Times

“La revista de 80 minutos resume la esperanza, la resistencia, la intolerancia, la desesperación, el amor, el dolor, la tragedia, la alegría y el orgullo… Suena una letra final: “¡Vivimos para siempre, estamos aquí!” Una vez más, las palabras resuenan a través del tiempo: una afirmación de presencia y un recordatorio de la importancia de un mundo libre de intolerancia, matones, división y prejuicios”.-The Daily Beast

