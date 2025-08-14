Crearán una colectividad judía en Berkley y usted puede ser parte de la misma

Invitan en San Francisco a participar en un experimento de cohabitación comunitaria en una colonia de judíos donde todos participarán del diseño de la colonia y sus casas y de las actividades que podrán incluir judíos secualres, religiosos, etc. para que haya de todo para todos sin conflicto y con una comunidad de apoyo.
Si quiere conocer más participe en sus sesiones de información
FECHAS:
Domingo, 17 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (PDT)
Domingo, 26 de agosto de 2025, 6:30 p. m. (PDT)
Domingo, 7 de septiembre de 2025, 9:30 a. m. (PDT)
