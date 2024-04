De oscuridad a poesía: entrevista con Renate Kaufmann

Te invitamos a una entrevista en vivo por ZOOM con Renate Kaufmann, sobreviviente del Holocausto originaria de Alemania quien sobrevivió como niña siendo escondida en diferentes lugares.

Renate Kaufmann, una sobreviviente del Holocausto de origen alemán, atravesó una odisea de desafíos durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida en medio de un periodo de intensa turbulencia en Europa, tuvo que enfrentarse a los horrores del nazismo desde una edad temprana. Vivir bajo el régimen nazi significaba enfrentarse a bombardeos constantes, la persecución implacable y la constante amenaza de la deportación.

Durante esos años oscuros, Renate y su familia tuvieron que esconderse para evitar ser capturados por las fuerzas nazis. La incertidumbre y el miedo eran sus compañeros constantes mientras luchaban por sobrevivir en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, incluso en medio de la devastación y el sufrimiento, Renate encontró consuelo en el arte y la poesía.

A través de la expresión creativa, Renate canalizó su dolor y su angustia, encontrando un rayo de luz en medio de la oscuridad. La poesía se convirtió en su refugio, un lugar donde podía dar voz a sus experiencias y encontrar una sensación de paz interior. A medida que el mundo se recuperaba de los estragos de la guerra, Renate descubrió que su pasión por el arte y la poesía la guiaba hacia una nueva esperanza y un renovado sentido de propósito.

La historia de Renate es un testimonio de la resistencia humana, de cómo el espíritu puede elevarse por encima de la adversidad más extrema. Su valentía y determinación para encontrar belleza en medio del caos son inspiradoras y nos recuerdan la importancia de aferrarnos a la esperanza incluso en los momentos más oscuros.

Ella escribió un libro llamado “I Survived The Holocaust: My Life In Poetry” en donde retrata su experiencia a través de la poesía y hoy comparte su vida y obra con el mundo para no olvidar.

Te esperamos este domingo 07 de abril a las 11am hora de Ciudad de México

The Voice of the Silence y Diario Judío México te invitan

ID DE ZOOM EN IMAGEN

OTRAS ZONAS HORARIAS:

CDMX / CENTROAMÉRICA: 11:00am

ARGENTINA / PAR / URUGUAY : 02:00pm

COLOMBIA : 12:00pm

EUROPA (CET) : 07:00pm

REINO UNIDO 06:00PM

ISRAEL : 08:00pm

ET 01:00 PM

PT 10:00 AM

