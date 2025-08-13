En el COEXPACE Moral Courage Summit: La valentía moral también se viste de versos

Foto: Raquel Markus – Finckler se presentará como poeta y Educadora Intergeneracional en el COEXPACE Moral Courage Summit que se realizará de manera virtual del 10 al 12 de septiembre. Por:
- - | Visto 133 veces

No todas las vitrinas son de vidrio. No todos los escenarios están hechos de madera. Algunos son etéreos, virtuales, simbólicos; pero también visibles, palpables, urgentes. Capaces de ponernos a temblar.

Hay foros donde no basta con hablar o informar. Son lugares que exigen sostener la mirada, soportar silencios que gritan y decir lo que pocos quieren escuchar.

Del 10 al 12 de septiembre tendré el privilegio de estar en uno de esos espacios: el COEXPACE Moral Courage Summit, un encuentro virtual y gratuito que no se limita a las formas ni a las etiquetas. Una vitrina distinta, un escenario que busca encender algo más profundo: la voluntad de actuar guiados por la valentía moral.


Raquel Markus en Coexpace 3

COEXPACE es una iniciativa global que activa la empatía y el coraje moral para construir coexistencia. Su lema —“Donde la memoria despierta la voluntad de actuar”— me acompaña como si fuera un verso grabado a fuego en el alma.

En este primer Summit, que marca el lanzamiento internacional de la organización, líderes, pensadores, filósofos y creadores de distintas partes del mundo nos reuniremos para confrontar la indiferencia, el miedo, la apatía y la desinformación.

Yo llegaré montada en las alas de la poesía. Porque la poesía no es un adorno. Es verdad y belleza en forma de resistencia. El lenguaje lírico es también una manera de ver, comprender y procesar tanto el mundo exterior como nuestra propia realidad interior.

He dedicado mi vida y mi obra creativa a resguardar la importancia de nuestras historias personales y colectivas. Creo firmemente que solo aprendiendo las lecciones del pasado podremos garantizar un futuro mejor para nosotros y nuestros descendientes.

La ponencia que presentaré lleva por título “La poesía como resistencia: memoria, exilio y verdad emocional”. Porque hay versos que son trincheras, estrofas que son refugios y poemas que son puentes. COEXPACE lo resume así: “uso la poesía y el ritual para sanar y tender puentes entre generaciones, con foco en la identidad judía latinoamericana y la responsabilidad cívica”.

Es, en esencia, un manifiesto que reconoce en la poesía la misma fuerza transformadora que en la denuncia social. Si la palabra es prohibida, el verso sobrevive. Si la historia es borrada, el poema la restituye y la ilumina.

El exilio no se mide solo en kilómetros: abre vacíos, instala silencios heredados y nos obliga a buscar palabras para lo que nunca se dijo. La poesía, entonces, se convierte en herramienta para nombrar, para devolver lo arrebatado, para impedir que la memoria se momifique y lograr que siga latiendo como herida viva que exige justicia.

Escribir un poema puede ser un acto de insurrección. Decirlo en voz alta ante un público que quizá nunca se haya acercado al lenguaje lírico, es una manera de despertar empatía, aumentar la conciencia y desarmar prejuicios.

COEXPACE, liderado por Susana Weisleder e Ilana Beker, se sostiene sobre tres pilares interconectados —la Cumbre Virtual, la Exposición Itinerante y el Centro COEXPACE— que guían un viaje transformador: de la memoria, a la reflexión, a la acción.

A través de narrativas inmersivas, tecnologías emergentes y educación ética, COEXPACE crea espacios inclusivos donde personas de distintas generaciones pueden cultivar el coraje moral y cocrear un mundo más justo y empático mediante el diálogo global y el liderazgo consciente.

Para mí, la coexistencia no es un concepto abstracto: es una elección diaria. Es decidir mirar al otro sin borrar sus diferencias. Es la convicción de que podemos compartir —y cuidar— este mundo sin exigir uniformidad como condición para la paz.

Cuando suba a ese escenario invisible, no estaré sola. Llevaré conmigo las voces de quienes ya no pueden hablar, las memorias que otros intentaron borrar y los sueños que, contra todo pronóstico, siguen de pie.

Recordar —y hacerlo con belleza— también es resistir. Porque la valentía moral también se viste de versos.

 

Acerca de Raquel Markus

Periodista - Escritora – Poeta – Esposa – Mamá. Autora de varios libros publicados. Editora de libros, revistas, boletines electrónicos y otras publicaciones. Productora de contenido para redes sociales Productora y conductora de podcasts. Graduada de Comunicación Social mención Periodismo Impreso con Diplomado en Comunicación Digital y Post grado en Dirección de Instituciones Comunitarias. Ganadora de la modalidad de poesía del Certamen Internacional “Notas Migratorias César Vallejo 2021”. Organizado por la Fundación Universidad Hispana. Ha sido elegida ganadora y finalista en diversos concursos literarios y poéticos en América Latina y España, a los que se ha presentado a lo largo de su carrera como escritora. Datos de contacto: E-Mail: [email protected] Instagram: @escritora.creativa Facebook: Raquel Markus Twitter: @raquelisheva

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados: