La Organización de Mujeres Hadassah y la dirección de Hadassah inauguraron oficialmente el nuevo y moderno centro de rehabilitación Gandel en Israel.

Un año y medio después de su apertura en la Operación rápida para recibir heridos de la guerra,

La Organización de Mujeres Hadassah y la dirección de Hadassah inauguraron oficialmente esta noche el nuevo y moderno centro de rehabilitación en Israel.

El Centro de Rehabilitación Gandel, en el Hospital Hadassah Monte Scopus, comenzó a recibir heridos de la guerra conocida como “Espadas de Hierro” hace un año y medio, y cientos de víctimas de los combates y los difíciles acontecimientos en el sur y el norte del país han sido rehabilitadas allí.

Esta semana, el centro fue inaugurado oficialmente en un emotivo evento al que asistieron los soldados rehabilitados, el Presidente del Estado, el Primer Ministro, la Presidenta de la Organización de Mujeres Hadassah, el Presidente del Consejo de Administración de Hadassah y la dirección y el personal del centro médico.

El centro, cuya construcción fue financiada principalmente por el matrimonio Gendel, originario de Australia, cuenta con una piscina terapéutica con suelo modular que se adapta a las necesidades de los pacientes, grúas de última generación para el traslado de heridos, sistemas computarizados para medir la amplitud de movimiento y un avanzado laboratorio de marcha.

El Centro de Rehabilitación Gendel en el Hospital Hadassah Monte Scopus fue inaugurado esta semana, el lunes 27 de octubre, en un emotivo evento que marcó la apertura oficial de este extenso complejo, uno de los más grandes y avanzados de Oriente Medio, tras la rehabilitación de más de 2050 pacientes.

El evento de inauguración, encabezado por la Organización de Mujeres Hadassah (Hadassah, la Organización Sionista Femenina de América), la dirección del centro médico y el consejo directivo, contó con la presencia del Presidente del Estado, Yitzhak Herzog, y el Jefe del Gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, sobrevivientes de la Guerra de las Espadas de Hierro, donantes, amigos del Centro Médico Hadassah y su personal.

El evento tuvo lugar un año y medio después de la apertura de las puertas de los departamentos de rehabilitación en enero de 2024. La construcción del centro, que aún estaba en marcha al estallar la guerra, se aceleró para poder atender rápidamente a los numerosos heridos, dada la enorme escasez de camas de rehabilitación en el Estado de Israel.

En estos días, Hadassah decidió hacer una pausa en su intenso trabajo para agradecer a todos los que participaron en la creación del centro.

Hasta la fecha, más de 2050 heridos se han rehabilitado en el nuevo centro de rehabilitación, de los cuales más de 350 resultaron heridos en la guerra. Todos ellos recibieron tratamiento en las áreas de ortopedia, neurología, piscinas modulares para hidroterapia, fisioterapia y terapia ocupacional, utilizando las tecnologías robóticas y dispositivos inteligentes más avanzados en el campo de la rehabilitación, y contando con un amplio equipo de terapeutas profesionales y experimentados: enfermeros, médicos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y logopedas.

Durante el evento, se compartieron las historias de varios pacientes del centro, quienes, con gran determinación y acompañados por los equipos profesionales, se recuperaron de sus lesiones gracias a una asombrosa rehabilitación y continuaron luchando con cada paso y movimiento para reintegrarse a sus vidas.

La “Avenida del Renacimiento” fue presentada a los participantes en la ceremonia en el Monte Scopus. Este proyecto, que se ha ido gestando a lo largo de los años desde que se decidió establecer el nuevo centro de rehabilitación, incluye la estampa de los pies de los Jefes del Estado Mayor de las FDI y altos funcionarios del sistema de seguridad a lo largo de los años, junto con los pies de quienes resultaron heridos en las guerras de Israel. Cada Jefe del Estado Mayor eligió a un soldado cuya trayectoria le conmovió profundamente, y juntos estamparon sus pies simbólicamente, representando el renacimiento y el camino compartido hacia la recuperación.

El nuevo centro abrió sus puertas gracias a una importante campaña de recaudación de fondos llevada a cabo por la Organización de Mujeres Hadassah y Hadassah Internacional. Se trata de un proyecto nacional que surgió por iniciativa de Dalia Itzik, Presidenta del Consejo de Administración de Hadassah y expresidenta de la Knéset, y fue financiado por las autoridades del Estado de Israel. El centro recibió su nombre, Gendel, en honor a John y Pauline Gendel de Melbourne, Australia, quienes dirigen la Fundación Gendel y son considerados los donantes más importantes del centro en los últimos años, y quienes realizaron una donación millonaria —la mayor donación que la fundación ha hecho a proyectos en todo el mundo—, la cual dedicaron a su creación. Presidente del Estado, Yitzhak Herzog:

«El Centro de Rehabilitación Gendel brinda el regalo esencial a todo ser humano: la esperanza. Esperanza para sanar el alma y fortalecer el cuerpo, esperanza de independencia, esperanza de volver a soñar, esperanza de lograr y hacer realidad sus sueños.

Durante esta larga guerra, Michal y yo visitamos a innumerables heridos. Una y otra vez vimos cómo los helicópteros aterrizaban uno tras otro, a veces casi sin descanso, trayendo consigo a héroes con uniformes verde oliva, héroes que portaban el logotipo de Hadassah. Y aquí vimos cómo, en un instante, los equipos médicos de Hadassah se convertían en unidades de élite luchando por la vida de los combatientes. Aquí, en Hadassah, las manos expertas, la experiencia generacional, la determinación inquebrantable y la sabiduría infinita se unieron a los mejores profesionales y a los mensajeros más leales del sistema de salud en el Estado de Israel.

Queridos amigos, con sus propias manos están reconstruyendo el Estado y la sociedad en Israel. Que la labor de reconstrucción que comienza aquí traiga sanación y recuperación a cada uno de nosotros, y a todos juntos.»

Primer Ministro Benjamin Netanyahu:

“Organización Mundial de Mujeres Hadassah, Dalia Itzik, Presidenta del Consejo de Administración de Hadassah, Prof. Yoram Weiss, Director General del Centro Médico Hadassah. Gracias por todo lo que hacen por los pacientes de Hadassah, con paciencia y discreción. Quiero decirles: son extraordinarios. Cuentan con excelentes médicos y realizan un trabajo magnífico.

Llegué aquí al comienzo de la guerra, hace aproximadamente dos años, con un congresista de Florida. Recorrimos las habitaciones de los heridos de guerra y fue muy duro. He visto cosas terribles en el campo de batalla, pero ver a estos jóvenes héroes que perdieron extremidades y sufrieron heridas graves fue conmovedor. Ver su valentía, su indescriptible esperanza… Tuve que contener la emoción; fue una gran inspiración para mí.

Aquí en Hadassah he presenciado un compromiso médico, una atención meticulosa por parte de los equipos médicos sin igual en el mundo. Los mejores profesionales son los médicos aquí. El centro de rehabilitación que se inauguró es mucho más que un simple centro de rehabilitación.” Este edificio, lo que vemos aquí, es un edificio de esperanza y del nuevo mundo del mañana, y eso es lo que vi en los ojos de los soldados heridos. Quiero agradecerles a todos en Hadassah por su labor que ayuda a los heridos a reintegrarse a la vida.

Sra. Carol Ann Schwartz, Presidenta de la Organización Mundial de Mujeres de Hadassah:

Nos unimos a la misión nacional e inauguramos el Centro de Rehabilitación Gandel con antelación, movidos por el sentido de la vocación de tratar y rehabilitar a los heridos. La misión a la que nos unimos está lejos de haber terminado. Muchos de los que se están rehabilitando afrontan dificultades físicas y mentales a diario, y su lucha se ha prolongado durante meses e incluso años. Estamos comprometidos a seguir apoyándolos y asistiéndolos en cada paso del camino. La generosidad que hizo posible la creación del centro refleja la confianza y la determinación de los miembros y simpatizantes de la Organización de Mujeres Hadassah en todo el mundo, en las actividades y la misión de Hadassah. Seguiremos trabajando por los héroes y heroínas que arriesgaron sus vidas, en el largo proceso de rehabilitación que atraviesan, y por todas las personas en Israel que necesitan atención médica y rehabilitación.

La Sra. Dalia Itzik, Presidenta del Consejo de Administración de Hadassah, declaró:

«Inmediatamente después del 7 de octubre, todos comprendimos la magnitud de la situación y nos movilizamos para adelantar un año y medio la apertura de emergencia del centro de rehabilitación. Desde entonces, miles de personas han recibido tratamiento en el centro, incluyendo cientos de soldados y víctimas de la guerra. La inversión en infraestructura y equipamiento, junto con una intensa labor de recaudación de fondos, ha hecho posible —gracias a la generosidad extraordinaria de muchas personas en Israel y en todo el mundo— establecer el sistema de rehabilitación más avanzado de Oriente Medio, en beneficio de aquellos héroes y heroínas que merecen reintegrarse a la vida más fuertes que nunca. El Centro Médico Hadassah es un referente de sabiduría y conocimiento, con equipos excepcionales y tecnologías de vanguardia. Todos ellos trabajan conjuntamente en el Centro de Rehabilitación Gandel del Hospital Hadassah Monte Scopus y lideran el campo de la rehabilitación en el Estado de Israel, tanto para soldados como para civiles».

El profesor Yoram Weiss, director general del Centro Médico Hadassah, declaró: «Durante más de un año y medio, los equipos del Centro de Rehabilitación Gandel en Hadassah Monte Scopus han demostrado su gran capacidad para la recuperación y el apoyo emocional y psicológico, con un profesionalismo, una humanidad y una compasión inquebrantables. Cada soldado o civil que se integra a nuestro sistema de rehabilitación nos convierte en sus aliados, y nuestro personal de Hadassah está a su lado en cada paso del camino, en todo momento y en cada logro, sea cual sea su magnitud. El Centro de Rehabilitación Gandel en Hadassah Monte Scopus impresiona a todos no solo por su apariencia y tamaño, sino también por la esencia y el alma que alberga. Pone en práctica la garantía mutua y el sionismo, valores fundamentales de Hadassah, y permite a quienes se rehabilitan comenzar una nueva vida fortalecidos y preparados para los diversos desafíos, acompañados en su regreso a casa con el mismo espíritu de victoria y determinación».