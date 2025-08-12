Las joyitas que no te puedes perder en Corona Capital 2025

Desde hace 15 años, el Corona Capital ha transformado el mundo de los festivales en México, siendo reconocido como Mejor Festival de Música de la Década y Mejor Festival Internacional en los Pollstar Awards. Organizado por OCESA y realizado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, el festival destaca por su curaduría de música internacional, ¡la más importante de México! Más de 500 artistas, miles de historias… y un solo lugar para vivirlo todo.Gracias a su enfoque único en la sostenibilidad y el impulso a la inclusión y accesibilidad, el Corona Capital es el único festival en Latinoamérica que cuenta con la certificación internacional ISO 20121.