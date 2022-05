Como equipo del proyecto The Voice of the Silence, Jessica Lepe y yo, Samantha Rodríguez, estuvimos presentes. Escuchar y conocer personalmente a Broni Zajbert, su familia, así como a su hermano Ignacio, llenó de alegría al equipo The Voice of the Silence . Estas fotos representan todo nuestro proyecto , el respeto a “nuestros sobrevivientes” , el cariño a sus historias y el compromiso al #NuncaMás por el que lucharemos hasta que se nos acaben las fuerzas. Gracias Broni por tus sabias palabras de las que aprendemos mucho y nos inspiran a seguir, también por autografiar nuestros libros.