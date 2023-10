INSCRÍBETE AQUÍ EN GOOGLE FORMS: https://forms.gle/bD9Mj1o8MXTPTcD87

Hoy más que nunca podemos observar injusticia en este mundo, claros ejemplos son las dos guerras terribles y conocidas por todos: el conflicto de Ucrania y Rusia, así como el más actual ataque terrorista en Israel por parte de Hamás.

Te invitamos a nuestro foro virtual en donde expertos hablarán de estos conflictos, sus orígenes y consecuencias, así como reflexiones de cómo promover la paz desde donde estemos.

En este espacio tendremos la presencia del Lic. Gabriel Chocron Ex portavoz del brazo humanitario de las Fuerzas de Defensa de Israel y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina; la Mtra. Yoanna Subich, analista de asuntos internacionales, experta en el conflicto ruso-ucraniano y el Mtro. Carlos Lepe, filósofo investigador, experto en ética y diálogo interreligioso e historia de las religiones.

No te pierdas nuestro evento virtual por Zoom el próximo domingo 29 de octubre a las 12pm hora de Ciudad de México

The Voice of the Silence y Diario Judío te invitan

Los invitamos a este gran evento que hoy más que nunca es importante!! Es nuestro evento de aniversario del proyecto The Voice of The Silence, y sabemos que no son tiempos para celebrar lo que está pasando pero sí para seguir promoviendo la paz.

OTRAS ZONAS HORARIAS:

ARGENTINA / PAR / URUGUAY: 3pm

CDMX / CENTROAMÉRICA: 12pm

COLOMBIA: 1pm

EUROPA (CET) : 8pm

UK 07:00PM

ISRAEL : 09:00pm

ET 02:00 PM

PST 11:00 AM

*Este evento será bilingüe con interpretación en directo para que pueda escucharlo en inglés o español.

