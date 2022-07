El Museo de Tel Aviv presenta este proyecto único en su tipo en el mundo, centrado en el fenómeno de NFT, un archivo digital que ha sido registrado como propiedad de una red de comercio de Internet (blockchain), utilizando tecnología que permite una identificación confiable de la fuente haciéndolo único

Curadora: Maya Vinitsky. Curador adjunto: Yoni Avidan

El Museo de Arte de Tel Aviv presenta por primera vez en Israel una exposición colectiva de obras NFT de Israel y el mundo, difundiendo la tremenda actividad que pulula en este nuevo escenario

En marzo de 2021 se produjo un hecho extraordinario en el mundo del arte, cuando la casa de subastas Christie ‘s vendió la obra todo el día del creador digital estadounidense Bepple, por un precio récord de 69,3 millones de dólares. Este es el trabajo digital más caro vendido hasta la fecha, el primero en penetrar en la mente de las masas como NFT

En ese momento, se abrió un nuevo escenario que planteó preguntas sobre la copia y la fuente, reflexiones sobre la calidad y la cantidad, el valor y el valor, y el lugar del museo como institución de colección y exhibición

El Museo de Arte de Tel Aviv busca dar a conocer este fenómeno cultural y tecnológico único y está abriendo por primera vez una exposición colectiva que presenta cuarenta obras NFT de artistas de Israel y de todo el mundo. El encuentro con el mundo virtual dentro del espacio real brinda a los visitantes la experiencia de permanecer en los dos espacios simultáneamente y moverse entre ellos

Se invita a la audiencia a conversar con TAMA, una figura virtual inteligente desarrollada para el Museo de Tel Aviv por el Laboratorio de Realidad Avanzada de la Universidad Reichman



TAMA es un bot dedicado al que se le puede preguntar casi cualquier cosa sobre NFT. Pasó por procesos de aprendizaje sobre el contenido de la exposición y capacitación en tres idiomas: hebreo, inglés y árabe, y cuanto más le hablen los visitantes de la exposición, más se expandirá en el campo

Como parte de la exposición y en colaboración con Sandmilk, una empresa que hace que el mundo de NFT sea accesible al público sin necesidad de una billetera digital, se distribuirán 5000 obras únicas de NFT creadas especialmente para la exposición a los primeros 5000 visitantes

Creadores participantes

Future Positive )Nir Goeta & Rotem Goeta) – Tomer Mor Joseph – Peter Spacey & TEC (Omer Luz, Dylan Roscover and Anita Kucharczyk – Avraham Pesso – Ofir Liberman – Eyal Yehowa Gruss – Khen Shish – Gilad Edelstein – Deborah Fischer, Yarden Colsey, Ofer Kantor – Doron Golan – Daria Durand – Angelika Sher – Yambo & Somei Sun – Kfir Ziv X NFT Tel Aviv – Lidar Farjun – Moran Victoria Sabbag – Matty Mariansky – Nitzan David Hamerman – Kafein – Ron Guetta – Noa Gana and Gal Kuflik – Ran Slavin – The Knocks – Pak – DEDE – Itamar Stamler, Lior Zalmanson – Geldz, ZOZ, and GURION – Sarah Meyohas – Rosie Gibbens – Tamar Karavan – Chat Des Rues – Udi Cassirer – Scan The City – Smadar Lomnitz – Cookie Moon – Thomas Paquet – Eduardo Kac – Desperate Ape Wives – Bored Ape Yacht Club – CryptoPunks – LIŔONA

Crédito a las imágenes adjuntas: Alexei Shmovsky, Cain Sky Studio

Fotos Silvia Golan

Más fotos en Facebook Silvia G Golán / Melody Israel