Nació en la antigua colonia judía de Roskoshnaia, distrito de Zaporozhye (Zaporizhia), Ucrania. Durante un pogromo en 1919, la mayoría de los residentes de la colonia fueron masacrados, y se mudó con su familia a Huliaipole. Estudió en la escuela primaria religiosa, y en privado durante los años revolucionarios y de la Guerra Civil. En 1924 ingresó al technicum pedagógico judío en Minsk y se convirtió en miembro del grupo de Minsk que se reunió alrededor del periódico Der yunger arbeter (El joven trabajador); en 1925 debutó en forma impresa con una historia en Yungvald (bosque joven) en Moscú. Durante los años 1926-1931, estudió en la división yiddish de la Segunda Universidad Estatal de Moscú.

Trabajó en los consejos editoriales de las publicaciones periódicas de Moscú: Pyoner (Pioneer) y Yungvald. En 1929 publicó una historia más larga, "Baynakht af pashe" (En el pasto por la noche), en Der emes (La verdad), que lo introdujo al mundo más amplio de la literatura. Su tema principal fue la vida de los judíos comunes en las aldeas, especialmente aquellos lejos de los procesos sociales y económicos que se producen con la colectivización. Con los años, publicó historias en todos los periódicos, publicaciones periódicas y antologías judías soviéticas en Moscú, Kiev, Jarkov y Minsk. En 1932 sacó a relucir la primera parte de su obra, Der step ruft (Las llamadas de la estepa) (Moscú), 206 págs. [Segunda edición (1934), última edición (1941)], dedicada al mismo tema rural. . Esta novela le trajo el reconocimiento como un excelente ejemplo de realismo, se incluyó en la programación escolar y obtuvo el entusiasmo de Dovid Bergelson, Moyshe Litvakov y otros escritores. En los círculos de lectores y escritores, incluso fue ungido como el "Sholokhov judío".

De 1931 a 1941 fue residente de Odessa, y fue una de las figuras centrales de la literatura soviética yiddish. Der step ruft fue traducido al ruso, ucraniano y otros idiomas, y se realizó en el escenario. La segunda parte de la novela pronto apareció impresa, y poco después de la guerra, la tercera parte también. Con el estallido de la guerra soviético-nazi, Lurye se movilizó y estuvo al frente durante toda la guerra. Fue arrestado a principios de la década de 1950 junto con otros escritores yiddish y fue sentenciado inicialmente a una pena de veinticinco años de prisión que posteriormente se redujo a diez años. Después de la muerte de Stalin fue puesto en libertad (27 de abril de 1955) y vivió en Odessa. En los años posteriores a Stalin, pasó a producir obras importantes, ensayos y numerosas historias. Formó parte del consejo editorial de Sovetish heymland (patria soviética) en Moscú desde su primer número en 1961.

Entre sus libros: Der step ruft, roman, baarbet far der shul (La estepa llama, una novela, adaptada para el aula) (Minsk, 1934), 178 pp .; A pasazhir, shkheynim (Un pasajero, vecinos) (Moscú, 1937), 29 pp .; A libe baym yam (Un amor junto al mar) (Moscú, 1938), 31 pp .; Bay mir in land, fartseykhenungen (Cerca de mí tierra adentro, anotaciones) (Kiev, 1938), 58 pp .; Dertseylungen (Historias) (Kiev, 1939), 170 pp .; Der letter individual (El último individuo), una historia (Kiev, 1939), 25 pp .; A zun fun folk (Un hijo del pueblo) (Kiev, 1939), 27 pp .; Khane uskatsh (Hannah Uskatsh) (Kiev, 1939), 27 pp .; Der step ruft, partes 1 y 2 juntas (Kiev, 1941; Moscú: Der emes, 1948), 599 pp. Himl un erd (Cielo y tierra), una novela (Moscú: Sovetski pisatel, 1965), 306 pp .; Yam un himl, romana, dertseylungen un fartseykhenungen (Mar y cielo, una novela, historias y apuntes) (Moscú: Sovetski pisatel, 1978), 286 pp .; Ba undz in odes (Con nosotros en Odessa) (Moscú: Sovetski pisatel, 1980), 60 pp. Comenzó a escribir una larga novela autobiográfica, Di geshikhte fun a libe (La historia de un amor), de la cual aparecieron varios capítulos en Soymish Heymland 7-8 (1988). También tradujo Agripus un menakhem de V. Korolenko, der zun fun yehude (Agripus y Menahem, el hijo de Judá) (Kiev, 1929), 31 pp. Su obra apareció en: Deklamater fun der sovetisher yidisher literatur (Recitador de literatura yiddish soviética ) (Moscú, 1934); Komyug, literarish-kinstlerisher zamlbukh (Juventud comunista [judía], antología literaria-artística) (Moscú, 1938); y Shlakhtn (Batallas) (Jarkov-Kiev, 1932).

"Tenga en cuenta que Lurye quería ser", escribió Shmuel Níger, "un sacerdote de la literatura proletaria, y se convirtió en su víctima. Si ese no hubiera sido el caso, sin duda habría sido más original y profundo. Seguramente tenía talento artístico. Lo demostró cuando dejó la lucha de clases por un tiempo a la naturaleza, y cuando se sintió libre de control ".