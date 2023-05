Chavouot : De l’importance de la connaissance et de l’éducation

Chavouot revêt une signification politique profonde. Cette fête commémore la réception des Tables de la Loi sur le Mont Sinaï, symbolisant l’importance de l’éducation, de la connaissance et de la responsabilité collective pour une société libre et éclairée. Le Crif vous souhaite une très belle fête de Chavouot !

« Je suis l’Éternel ton Dieu qui t’ai sorti de la terre d’Égypte »

Première Table de la Loi, 1er Commandement

En France, et partout en diaspora, la fête de Chavouot dure deux jours, commençant au coucher du soleil le 5 Sivan et dure jusqu’à la tombée de la nuit le 7 Sivan. En Israël, la fête ne ne dure qu’un jour et s’achève à la tombée de la nuit le 6 Sivan.

Chavouot est le point culminant du décompte du Omer, les sept semaines qui séparent Pessah de Chavouot. Le mot « Chavouot » signifie « semaines », en raison des sept semaines d’attente qui ont précédé le don de la Torah au Mont Sinaï.

Chavouot commémore le don des Tables de la Loi, reçues par Moïse de Dieu au pied du Mont Sinaï, après la libération des Israélites de l’esclavage en Égypte. Avec Chavouot, la marche vers la liberté s’achève et culmine avec le don de la Loi. Chavouot est la célébration du don incessant et renouvelé de la Torah au peuple juif.

Chavouot est aussi une fête agricole, Hag ha-Qatsir, qui célèbre le début de la saison de la moisson du blé. À cette occasion, il est coutume de lire le Livre de Ruth, qui rencontra Boaz à l’époque de la moisson en terre d’Israël, en cherchant dans les champs de quoi nourrir sa belle-mère Naomi. Plus tard, Ruth épousera Boaz et, quelques générations plus tard, déviendra l’arrière-grand-mère de David, Roi d’Israël.

La fête de Chavouot revêt également une signification politique profonde. Elle commémore la réception des Tables de la Loi par Moïse sur le Mont Sinaï, et par là même, symbolise l’importance de l’éducation, de la connaissance et de la responsabilité collective pour une société libre et éclairée. Chavouot est une fête de reconnaissance, tant sur le plan indiviudel que collectif. Elle met notamment l’accent sur la responsabilité collective, le respect mutuel et la vocation de construire un monde meilleur.

Le Crif vous souhaite une très bonne fête de Chavouot !