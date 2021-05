Le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP) a assuré dans son rapport à l'Assemblée générale du 3 septembre 1947 que les motifs pour lesquels un État juif devait s'établir au Moyen-Orient étaient centrés sur "des arguments fondés sur des sources bibliques et historiques", la déclaration Balfour de 1917 dans laquelle le gouvernement britannique se déclare en faveur d'un "foyer national" pour les Juifs en Palestine et le mandat britannique sur la Palestine.

On y reconnaît le lien historique du peuple juif avec la Palestine et les bases pour reconstituer le foyer national juif dans cette région.

Le lendemain, Israël demande à devenir membre des Nations unies, statut qu'il obtient finalement un an plus tard. 83% des membres actuels reconnaissent Israël (160 sur 192).

3. Pourquoi y a-t-il deux territoires palestiniens ?

Le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP), dans son rapport à l'Assemblée générale en 1947, a recommandé que l'État arabe comprenne "la Galilée occidentale, la région montagneuse de la Samarie et de la$ Judée, à l'exclusion de la ville de Jérusalem, et la plaine côtière d'Isdud jusqu'à la frontière égyptienne. "

Les deux territoires palestiniens sont la Cisjordanie (qui comprend Jérusalem-Est) et la bande de Gaza , qui sont distants d'environ 45 km. Ils ont une superficie de 5 970 km2 et 365 km2, respectivement.

La Cisjordanie se situe entre Jérusalem, revendiquée comme capitale par les Palestiniens et les Israéliens, et la Jordanie à l'est, tandis que Gaza est une bande de 41 km de long et de 6 à 12 km de large.

Gaza a une frontière de 51 km avec Israël, 7 km avec l'Égypte et 40 km de côte sur la mer Méditerranée.

Occupée à l'origine par les Israéliens qui gardent toujours le contrôle de sa frontière sud, la bande de Gaza a été capturée par Israël lors de la guerre de 1967 et ne l'a libérée qu'en 2005, bien qu'elle maintienne un blocus aérien, maritime et terrestre qui restreint la circulation des biens. Il maintient cependant un blocus aérien, maritime et terrestre qui limite la circulation des biens, des services et des personnes.

Actuellement, la bande est contrôlée par le Hamas, le principal groupe islamique palestinien qui n'a jamais reconnu les accords signés entre les autres factions palestiniennes et Israël.

La Cisjordanie, en revanche, est dirigée par l'Autorité nationale palestinienne, le gouvernement palestinien internationalement reconnu dont la principale faction, le Fatah, n'est pas islamique mais laïque.

4. Les Palestiniens et les Israéliens ont-ils jamais signé des accords de paix ?

CRÉDIT PHOTO,GETTY IMAGES Légende image, Yitzak Rabin, Shimon Peres et Yaser Arafat ont partagé le prix Nobel de la paix en 1994.

Après la création de l'État d'Israël et le déplacement de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, le mouvement nationaliste palestinien a commencé à se regrouper en Cisjordanie et à Gaza, contrôlées respectivement par la Jordanie et l'Égypte, et dans des camps de réfugiés créés dans d'autres États arabes.