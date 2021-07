Buenos diyas keridos amigitos i amigitas

Dospues de kaji 5 anyos ke mis eskritos estan publikados en el DIARIOJUDIO, penso ke vino la hora i kedi mizmo tadre de reingrasyar los lektores ke les gusta lo ke komparte kon eyos, a vezes mizmo en kada diya.... Los reingrasyo por eskrivirme sus komentos, todos pozitivos grasyas al Di-o fina oy, i el plazer ke tienen de meldarlos. Kreyo ke son sus buenas palavras i sus suhetos de reushitad mas i mas a mi mail ke kavzaron ke eskriva mas de 400 artikolos, poeziyas, rekuerdos i reseftas de komida mizmo, sin olvidar los kuentizikos (!) fina oy.... Fue mi grande plazer i me veygo saltar la demanyana de mi kama i korrer a mi chikichiki para ver si salyo un eskrito miyo i meldarlo en siguida komo si era otra persona ke lo aviya eskrivido ! Si es un kuentiziko, lo meldo de muevo i me meto a riyir komo si lo meldava por la primera vez....

Nunka me vo keshar del tyempo ke me toma de eskrivir, topar fotografiyas -adoro esto !- azer bushkadas, lavorar ensima de mis archivios, enregistrar lo ke salyo, para evitar duplikasyones, arresponder a los amavles amigos ke toman el tiempo de eskrivir a una persona ke no konosen, ma vo regretar ke el diya no tyene 40 horas al lugar de las muy pokas 24 horas !

Mi plazer es de "ver" i ser testiga ke un sityo judyo es tan popular i tan meldado en el internet pormodo de la kontribusyon de todos ke embiyan artikolos tan interesantes i tan bien prezentados..... Me enkante los lasos estrechos ke tenemos kon Israel de todas las puntas de vista, de la komunitad Meksikana tan kooperativa en la vida kultural, sosyal, politika ets... i notar ke un buen sityo en internet se aze popular komo un salon de te, un kafe ande los amigos se topan para pasar el tyempo, meldar los mesajes del diya o azer bushkadas en los mesajes de antes porke no tuvyeron la oportunitad o el tiempo de meldar, oyir las novitades ets.

Oy de mas en mas las amistades virtuales estan tomando el lugar de las amistades de la vida real. No kreyo del todo ke esto es una koza de alegrarse ! Al kontraryo me aze triste porke kale bivir la vida i no mirarla de detras de una ventana ! Salir afuera por kaminar (koza absolutamente nesesaryo) tomar aver fresko, enkuentrarse kon amigos i bivir sus amistades en abrasandose, en dando la mano i mirando aryento de los ojos para entender mijor el de enfrente. Penso, malgrado todo, ke las amistades virtualas son tambien muy espesyalas i muy menesterozas para munchos ke no pueden salir muncho i pasan sus diyas en estandosen en kaza. Alora por siguro ke el PC es el mijor kompanyero del mundo kon sus opsyones sin fin. Solo dos kozas no puede dar : La alimentasyon i la kalor del kontakto humano..

Yo estare aki todo el tiempo ke El Mas Alto lo va permeter para darvos lo mijor ke puedo kon internet seya kon la varietad de los eskritos seya kon los sujetos ke eskojo para vozotros. Ademas kreyo kon toda mi alma ke empesar el diya kon buena humor, bendisyones i buenos auguros enaltese el moral de la persona i todo mos viene mas pozitivo...

Ke vos sintesh kon grande enerjiya, amados, keridos i ke empesesh kon

soriza a vuestro diya !

Mano kon mano kon vozotros.........

sharope.blanco@gmail.com