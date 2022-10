À partir de dimanche soir, les Juifs célèbreront la fête de Souccot, appelée aussi la fête des cabanes. Souccot est l’une des fêtes les plus joyeuses de la tradition juive.

Pendant les sept jours de la fête, il est coutume de construire un cabane faite de feuillages et de bois – une souccah -, et d’y habiter, en signe de confiance en D.ieu et d’indifférence au confort matériel.

Le deuxième point clé de la fête de Souccot est le rituel des quatre espèces : une branche de palmier (loulav), deux de saule (aravot), un minimum de trois branches de myrte (hadassim) et un cédrat (étrog).

Les quatre espèces représentent les quatre caractères de l’ensemble des membre du Peuple d’Israël :

le palmier , sans parfum mais aux fruits savoureux ;

, sans parfum mais aux fruits savoureux ; la myrte , orodante mais sans fruit ;

, orodante mais sans fruit ; le saule , sans odeur ni fruit ;

, sans odeur ni fruit ; le cédrat, fruit savoureux au parfum délicieux.

Souccot est l’une des trois fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah, au cours de laquelle on commémore joyeusement l’assistance divine reçue par les Hébreux lors de l’Exode (voyage qui les mena de l’Égypte vers la Terre Promise).

Le Crif souhaite une très bonne fête de Souccot à ceux qui la célèbrent.

Hag Souccot Sameah !