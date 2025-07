Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Dedikado a

Hayim Shapiro

Baruh Shapiro

Dr. Aron Zavaro i

SEFARADOMUESTRO

Biven en muestros korasones

Akeya demanyana todos se arrekojeron

Komandantes, uno i uno, los eskojeron

Frente alta, ojos briyando se fueron

A una dura batalya… I aya kayeron !

Baruh entre eyos, kon Eytan i otros

Sus amigos, hombres de korason todos..

Hombres digo ! Dayinda muevos mansevos

El destino los regalo a Yerushalayim en yoros…

Bendicha tierra ke arresivyo los Novyos !

Fueron los padres ke dieron sus keridos

Uno se alegrava kon bayles i kantos !

Su ijo estava kon su madre i sus ermanos…

Baruh era el uniko ke le kedava

La shoa se los aviya arrankado a la vida

A su dulse mujer, a sus ijos en la Gola

A su famiya entera, almas innosentes sin tomba !

Ma Baruh ? Saviya deka era muerto !

Baruh saviya ke su vida era el presyo

Para regalar Yerushalayim a su Puevlo

Efaso kon su sangre muestro eskarinyo…

Baruh Shapiro i sus amigitos vayentes

Nunka se olvidaran, kedaran en las mientes..

Padres ke kantaron, baylaron i fueron alegres

Saven ke sus ijos biven siempre en los korasones..

Sharope blanco

Baruch nasido en Cracow era el d’alkavo ijo de Hayim Shapiro . Hayim aviya peryido su mujer i sus sinko otros kreaturas entre los sesh milliones de Judyos ke la Shoa aviya rovado a muestro puevlo. El i su ijo aviyan sobrebivido al kampo de la muerte grasyas a sus imuna, sus fuersas i sus mazal sovre todo… Vinyeron a las Tierras Santas kon munchos otros sobrebivyentes de los ornos para fraguar una mueva vida i esperansa….

Kuando yegaron a las kostas Palestinyanas, Baruch ke era una mansevo de 18 anyos, arresivyo la uniforma i una arma de los ke ivan a ser las Fuersas de Defensya de Erets Israel… Estavan aya los ke dezeyavan terminar el echo empesado por los dezgrasyados Nazis i una mueva guerra estava para empesar…

Hayim kedo mirando a su ijo partyendo kon munchos otros mansevos tratando de kalmar sus espantos okupandose a fraguar el muevo payis ke teniya ke engrandeserse de la arena… de nada….

Fue en los de alkavos kombatos de la Guerra de la Independensya ke Baruch kayo en el kamino de Yerushalayim para salvar la Kapital. Lo aviyan remarkado por su vayensya durante la guerra i se aviya murido guadrando su posto delantre del enemigo ke estava avansando….

Kuando un ofisyal vino a informar Hayim de la muerte de su ijo, el padre kedo kayado, no le salyo la boz… Tomo el dokumento de las manos del komandanto i empeso a dublarlo otra i otra vez entre sus manos….

El simeteryo estava yenno en los funeralyes de Baruch. Kompanyeros, amigos, konosidos aviyan vinido de todas las partes para akompanyarlo a su d’alkavo ida….. Komandantes estavan en el primer rango…. Todos amostravan sus solidaritad al padre a ken no le kedava dinguno mas en el mundo. Hayim estava silensyozo…. Oyo las orasyones, los elojyos de todos por el vayente soldado ke Baruch era…. I a la fin, komo si aviya perdido su razon empeso a kantar i baylar ! Todos pensaron ke se aviya enlokesido de la dolor….

Hayim kanto i baylo sin kedar ! Kanto AM ISRAEL HAY kon todas sus fuersas i baylo la HORA travando los amigos de sus ijos a baylar kon el.

La gente estavan mirando kon horror ! Los ke estavan serka trataron de kalmarlo, abrasandolo ma el empeso a avlar delantre de todos dizyendo :

– No peryi el meoyo…. Esto konsiente perfektamente. Pensash todos ke la dolor me enlokesyo ! No ! Kuando toda mi famiya a parte de Baruch se

muryeron de la mano de los Alemanes, todo estava silensyozo… Se bolaron den nada de tiempo. Dingunos se rendyeron kuento. No se saviya ande estavan , ken eran, komo era sus vidas… Bivir o murir en Polonya no sinyifikava koza. Un poko de pena i mas nada… Ma mi ijo aki, en esta tomba pizo la Tierra Santa. Se muryo defendiendo Jerusalem ! Un lugar ke nunka mos ensonyimos de ver ! Baruch dyo su vida para el Puevlo de Israel, para ke no seyan en peligro, independientes para siempre i liberos ! Esto no es la peryitad de una vida… Esto es selebrar una vida i es por esto ke kanto i baylo kuando le digo shalom a mi ijo. Es por esto ke devesh kantar i baylar kon mi…

Dospues de avlar Hayim kanto otra vez Am Israel Hay ve todos kantaron i baylaron la Hora kon el… Horas i horas…. A un momento fue komo si las montanyas de Yerushalayim kantavan kon eyos. Una dulse briza si siente al lado de la tomba de Baruch… El no se olvido !

Komo el, miles biven en mi korason, en muestros korasones….

