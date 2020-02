Diario Judío México - NO ES PEKADO ?

Madre miya bendicha por lo ke esta afitando al lado de muestros ombros….

Esto avlando del vizino kerido al sur. Ay 9 anyos (Di-o miyo !) 9 anyos ke no kedaron un diya de matar gente… Sus proprios ijos, Syrianos dezmazalados ke no bushkan ke a bivir… Komer un bokado de pan i durmir sin las bombas a sus kavesas….. Esto es una haftona de los Sielos por las negriguras ke izyeron a la Medina, muestro chiko payis ke englute todo del nord, del este, del sud….. Save responder i kayarlos ma a ke presyo ?

Agora, en sus tierras enimigas de los muestro, es Satan ke bayla en sus kalejas deziertas…. Mas de 3,6 Milyones de sus habitantes se fuyeron a Turkia i sisu ve simhu por lo ke estan arremeneyando este payis ! Ay de todo bueno ! Ladrones grandes i chikos, assasinos, akeyos ke durmen suzyos kon trapos en las kalejas, mujeres kon 3-4 kreaturas en sus brasos mendigando por pan…. Una dolor de korason en invierno toda esta gente deshados a sus destinos kon un puevlo de tiendas al sur , no puedyendo kayintarsen i kon bebes muryendo en los brasos de las madres no savyendo ke azer…. Viene el Suiso, va el Hollandezo, se mete en kamino una estreya de sinema de la Amerika, telefones, viajes sharanfonfon de los politikos a todos los payizes del globo, diskusiones por aki i por aya, menasas, ma NADA ! No sierven a nada…. Se avla de biliones de Dolares ma la gente muren de friyo i por un bokado de pan…. Es komo si Di-o los aviya abandonado i bushkan la muerte por todos los lugares….

Trump se lavo las manos i disho bye bye a la Syria…. No lo interesa mas… Se asento Poutino i se esta fregando las manos de alegriya… Iran i Irak estan ekartados o no les sale la boz por agora… Turkiya kere munchas kozas ! Todo !

Ma no es posivle…. No se lo van a dar ensima de una tavla de plata…. Guerra en la kavesa del Presyado ! Si ma komo ? Es el Poutino ke tiene la fuersa del lion al lado de un zoro… Solo un zoro i un leon ! Ademas el leon save i le agrada el ajedrez… Esto del Shah- Mat ! Mientres povretos ke dan sus sangre a todos estos lokos i a Esad en primero ! El ke disho ke va kontinuar a asentarse en su trono… Komo ? No le kedo personas para ke los dirije…. Povretos de sus soldados, de su puevlo de sus tierras kemando…. El keda ! Alto i flako kon una mujer ermoza….. Kapak kayido !

Israel ? Ke lo bueno miyo ! Esta alerto! Pensa bueno antes de alevantar el dediko… Bravo ! Es la fuersa sekreta de Trump. Kon el ayudo del Di-o va konservar sus frontieras i sus territoryos, Jerushalayim fina la fin de los tiempos.

Mozotros no tenemos otra salida. Es esto o la muerte ! No se kero emmleskado a las peleyas de los vizinos. Es un trampa del Diavlo aya. Ke pekado ! Ni se porke se estan peleyando. I porke peleyar ? La paz i tener una vida kalma i feliz no es mas mijor ? Ke bovedad….. Es la inyorensya i la violensya ke vyeron en sus entornos ke los aze tan feros i sanguinaryos !

Leshos !!! Rahamim de los Sielos…..

