Diario Judío México -

“Dizen ke ay un pasaje sekreto del banyo fina la mar…”

“Son historyas inventadas… Dingunos se fueron i puedyeron vinir atras de aya !

EL KAZAMIENTO

Estavamos sinko amigitas en un kafe avlando de kazamyentos porke una de mozotras se aviya kazado antes manko de un mez. Estava gritando :

– Kale ke vos kazesh absolutamente !

Yo estava pensando ‘ La primera vez ke oygo de una mujer ke le esta plazyendo el kazamyento… Ke bueno ! Todas se keshan de sus maridos.. ‘

En este momento disho :

– No kero ser la unika stupida entre vozotros !

KORRER DETRAS…

Una de las amigas echando sus kaveyos detras de sus ombros kon un gesto muy seksi i mirandomos una una kon sus grandes ojos vedres mos disho :

– Esto muy kontente de mi muevo echo ! Ay mansevos ermozos i todos korren detras de mi ! Es una alegriya de vistirme las demanyanas i irme al echo !

Me vino afuerte ! I yo no era feyika ma no teniya mansevos ke korriyan en detras de mi !

Me seli i no puide detenerme de dizirle :

– Ah mi dulse amigita ! Se ve ke no tienes eksperyensya kon eyos ! Los mansevikos korren detras de la bala del football tambien ma es para darle una ‘punta de piye’ !

CHRISTINA

Estavamos salyendo del kurso de biologiya kuando suono mi telefon ! Era mi madre..

– Alo Christina ? Me estas oyendo ?

– Mama so yo Edna !

– No ! Christinaaaaaa ! Ande estas ?

– Madre ke Christina por mundo tuyo !!!! Peryites la memorya ? So tu ija Edna !

– Si si si ! Parese ke te tomates por Christina Onasis ! Vengo de resivir el estado de banko de tu karta de kredi! Te olvidates ken sos ! De vedra ke te paresyo ke sos eya ?

NI KE ME ARTO !!!!

” Me enfasyi de esta vida ! M esto indo ande dingunos saven ande es i dingunos me konosen ! De dinguna manera no me bushken…. Adyos !

Signado

Colombus, el pishkado

Karinyozzzzzzzzzzzzz

[email protected]