Leonardo BOFF es un savyo Brezilyano ke estudyo las relijyones. Defende la libertad en las kreensyas, no importa de ke fe seya la persona.

Un diya ke se topavan diskutyendo sovre este sujeto kon DALAI LAMA, le demando "Venerado Maestro, kuala es la mijor relijyon ?" Se estava asperando a la repuesta "Budizmo" o "Las relijyones del Oryente, antes del Kristyanizmo" ma no es ansina ke le arrespondyo el maestro. Le soriyo i mirandolo en los ojos le disho :

- La mijor relijyon es la ke te aserka del Di-o lo mas ! La ke te aze una mijor persona....

Era por seguro una repuesta kon muncha hohma... Le demandi.... "Ke entyendes kuando dizes una mijor persona ? "

- Uno kon piadad.. Kon buenos sentimientos, ke no da importansya a lo ke no kale dar... Yenno de amor, uno ke le importa los otros i save tomar responsabilitades, uno kon valores etikas... La mijor relijyon es la ke puede obtener del hombre estas kualitades.

Kedi kayado.... Oy mizmo me rekuerdo de estas repuestas tan intelijentes... Mi admirasyon por este hombre era total ... Me disho :

- Ermano, no me interese del todo de ke relijyon sos i kuanto relijyozo sos. Lo ke es importante es komo te kedas kon los tuyos, en tu lavoro, en tu entorno i mizmo en el mundo. No te olvides ke el Mundo es una refleksyon de tu komportamiento i de tus ideyas. La aksion i la reaksyon no es valable para la fizika solamente. Es valable tambien para las relasyones entre los hombres. Azes buendad... Topas buendad. Azes maldad... Topas maldad. Todo lo ke vino fina muestros diyas de muestros ansetros es la verdad ! Todo lo ke dezeas para el otro es lo ke keres para ti mismo ! I eskapo de avlar kon sus perlas sigientes : Aze attensyon porke :

Tus ideyas son tus PALAVRAS

Tus palavras seran tu KOMPORTAMIENTO

Tu komportamiento sera un AUZO

Tus auzos formaran tu KARAKTER

Tu karakter va trasar tu DESTINO

El destino es TU VIDA ENTERA

Kijyera soulignar ke no todos tienen las mismas konviksyones i la mizma manera de pensar, tomando en kuento muestras eksperyensyas, muestra edad, muestra edukasyon, muestras kreensyas (emuna), muestras maneras de juzgar las kozas ets... Kada uno es un mundo i bive kon lo ke le dikta los anyos ke lo izyeron la persona ke es....

Hasve shalom.... So muy leshos de ser perfekta i diktar lo ke penso ! Oh No.... So una Sharopika kon miles de yerros, 5 gramos de meoyo i pormodo de mis anyos, un poko "vieux jeu" kon lo ke trataron de ensenyarme... Yo kreyo ke todo, lo bueno i lo negro, es el destino...

Di-o mos dyo, o mos regalo, o mos kastigo (!) kon la muerte... Del diya ke nasemos, kada momento, en kada sirkonstensya, sin tener kuento si es krual, supito, sufriyendo, kemando, aogando, de hazinura o de aksidente SOMOS en esta realitad. Esto puede ser por enemigos en un orno a la edad de una semana o a 110 anyos kon el korason ke keda i no bate mas... Dunke una muerte muy dulse, sin mizmo konsentirse, i dizen ke afita lo mas en durmyendo.....

En la antikitad kemavan las personas, las torturavan rompyendo kada gueyso i no kero mas mensyonar todas las atrositades ke el humano izo al humano, a las bestyas .... Es vedra ke es el hombre ke lo izo ma lo izo por su negrigura i porke el humano ES AVYERTO A LA SUFRIENSYA I A LA MUERTE ! No le importa a Di-o kuanto bivimos i de ke manera murimos... No ! Es el mundo de las penas, de la dolor, del plazer, del gozo , de la tristesa, del lavoro duro, de las rizas i de las lagrimas..... Konosemos todo en muestra egzistensya terrestra i murimos de ke manera ke seya... Vinimos por enalteser i rafinar muestra neshama, kon lo ke kontribuamos a la humanitad, las buendades ke azemos, el amor ke tenemos por todos (muy diffisil...) i la vida etika (muestra rekonosensya a Di-o, la observansya de lo ke kere de mozotros KON muestros kapasitades i la intelijensya ke mos dyo...)

Si Di-o kijo la Shoa ? Si no lo keriya esto no iva ser ! Su voluntad, para mi entendimyento, es el fakto mizmo...

Es El, i nada mas, dinguno mas ke lo permetyo ! Porke ? Yo digo ke dingunos pueden saver la razon a parte de EL ! Por muestro bueno ? Si ! Komo ? Porke la Miente Perfekta no tiene maldad, es pura, santa i bendicha... No es porke mozotros no lo puedemos entender ke "No deviya de ser !"

La prova de esto ke TODOS los judyos, en muryendosen disheron la SHEMA ISRAEL, lo alavaron i le rogaron pasensya... Dingunos, lo kreyo, no gritaron a los sielos, has ve halila, sus ravya i sus endinyasyon !!!! O muy pokos.....Dezmazalados !

Agora... La gente, vozotros i otros pueden pensar diferamente... Yo no los juzgo i no les digo ke estan en el yerro. Digo kada uno i su kreensya..... Somos todos pekadores....

Mi tefilla esta demanyana :

"Avro mis manos, bendigo el Todo Poderozo i rogo de toda mi alma para ke embiye a muestras tierras las aguas ke dan vida.... Komo me duele kuando veygo los chorros ke se avren en los Sielos ajenos ! De una parte la sekura i de la otra parte el sol kemando ke evapora las gottizikas ke tenemos...

Piadad Di-o Santo !

Embiyamos Tu freskura... Nesesitamos Tu bendicha agua.. Tu puevlo sufre de sekura...

AMEN"