Keridos,

Teniyamos el projekto de toparmos en GRANADA para organizar un festival, el 31 de Marso, data del Edito de la Ekspulsyon i komemorar el egzilo de los Judyos de Sefarad en 1492…

Ma… Mas tadre pensi ke reunyones publikas deven ser organizadas en Israel i en dingun otro payis para evitar aksyones antisemitas de mas en mas prezentes en el mundo entero !

Es importante de assegurar la sekuritad de los partisipantes ! Pueden afitar ensidentes muy graves kon firyidas i mizmo muertos.. I..la unika eksplikasyon seriya ke terroristos egzisten en todos los lugares i es koza savida ! Mizmo en Israel no se esta puedyendo reduizir el riziko a zero ! Yo personalmente no kijyera partisipar a un evenimiento asemejante egzaktamente por esta razon ! Diremos “GRASYAS AL DI-O” ke son solo eskrituras pintadas en los muros ets….

Mas egzisten DERECHOS HUMANOS (!) ande las personas se komportan mas negro ke las bestyas, mas se avla de DEMOKRASIYA (!) i mas va aver todo modo de manifestasyones de aktivistos fanatikos, no solo antisemitos ma de toda ideolojiya !

LA VIOLENSYA RENYA EN EL MUNDO ENTERO i no ay repozo en dingun lugar ! No admeter esto es serrar el sol kon las manos !

Mi humilda manera de ver las kozas….

KE DEVE IMPORTARMOS LA SIEDRA O LA DERECHA ?

Si avlamos de la Relijyon, kon todo lo ke komporta, vemos ke sembra el odyo, bushka a espartir los seres humanos, todos kriyados de Di-o, mete baryeras entre las nasyones i los payizes, ambeza el fanatizmo i akapara de tala manera los Hombres ke no les desha tiempo de estudyar el entorno, adelantar kon los sieglos ke pasan, mentalmente, sosyolojikamente, sientifikamente, mizmo filozofikamente…. El PROGRESO es dezeado a kondisyon de no toparse en los ekstremos i siempre kudyar el bien de TODA la humanitad, inyorar el Odyo, bushkar la Djustisya i la Verdad, NO APARTAR las personas pormodo de sus Rasas, sus Relijyon, sus Kolores ets….

Kon mano al korason, puedemos dizir ke es el kavzo del PROGRESO ? Kuantos de estos respektan los Derechos del Hombre a bivir sus vidas komo lo dezean sin abuzar de los otros, tienen respekto de todas las kreensyas mizmo si son Atheistos (Has ve shalom), kuantos de estos dezeyan la PAZ en el mundo de vedra ?

Dime SI i te vo kreyer….

POR EL FILMO ANTISEMITO…

Kero saver agora para kualo es nesesaryo la demokrasiya ! Ke demokrasiya para angusyas

de personas sin honor ke no se averguensan de malavlar de sus payis, de sus puevlos i de todas las valores…?

Para este modo de gente el tirano el mas krual seriya poka koza… ! Si a lo manko eran djustas las

suzyedades i sus kalomnias.. !

No le abasto, al bast…, ke el mundo mos kere degoyar… Les kere i ayudar ! O kere ganar Petro Dolares, savyendo ke los Arabos koryeran para ver el filmo ! Korye detras de la fama, del skandal i de sensasyon !

Ayyyyyyyyy ke yo lo meteriya en prezo por el resto de su mizeravle vida….. Esto segura ke su miente esta hazina i nesesita psikyatros de urgensya !

