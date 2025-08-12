… I el Di-o kriyo a Adam!

… Komo no ! Grande injustisya por mi vida !
Esto avlando de la injustisya ke egziste entre la mujer i el hombre !
Ser hombre es la mas fasil koza del mundo… Ser mujer ?
El hombre se mete una kamiza blanka utuledada kon una ermoza kravata un pantalon kon una jaketa ke uydeyan, kalsaz de kolor eskuro i kalsados boyadados i ya esta pronto el musyu para ir a su echo, a pasear o ir al balo ! No ay de pensar i partir la kavesa para kualo se vana vistir…kualo ay de azer.
Se arapo i metyo un poko de kolonya ensima…Ya esta preparado por la mujer kon ken va salir o sus amigos kon ken va avlar solo de mujeres…los matches de futbol… de la bursa o de sus hazinuras kuando esta mas aedado ! Lo mas se va al kuafor para ke le korten sus tres pelos ! Agora ay manikur i mirado por la kara masajes, kremas cheshit cheshit kontra las rigas kontra el akne etc …Deke no ?
Les vieyene konfiyensya en eyos i se sienten pomponados i yakishiklis . Los estan yamando metroseksuel. Este nombre me esta viniendo un poko komo homoseksuel ma no tiene nada de ver…
A los akeyos yo yamo gaynikas ! Madre mia bendicha !
Kolorada entera !
El hombre ni tiene ke de pensar 3 vezes antes de avrir la boka ! Para kualo ?! Agora me vaja kerer aharvar ma yo eskrivo lo ke penso ! Esto en mi kantoniko i dingunos pueden entrar aki 🙂 Seguro lugar !
Al kontraryo de la mujer, ke tiene ke saver kualo es politika – i no la de Washington ! – dizir a vezes kozas ke no pensa, riir kuando tiyene ganas de yorar, azer todo lo posivle para mostrarse hermoza i manseva, mizmo si esto toma horas, kosta los ojos de la kara, es enfasyozo i a vezes endjida ! Estos pelos manko los vere ! Dizen ” El hombre i el lonso mas peludo mas hermozo ! ” Dezmazaladas de mozotros !
La mujer tiyene ke ser fina ! Kontrolar sus djestos i su avla….entravarse komo la bamya ! Mirar ansinaaaaaaa i una soriza ansinaaaaaaa i asentarse ansinaaaaa i kaminar ansinaaaaaa i por sedaka no ANSINA i ANSINA i ANSINA !!!!! Ya me entendej bueno lo ke kero dizir ! Barminnam !
El hombre kualo ? Le dize al lenyo “Vate mas aya ! ”
No no….No esto avlando de los janti hombres de SM! Por seguro ke no ! Los muestros son todos korasonikos buenos, kultivados, finos, sharopes !
Naaa los otros ! Si si eyos ke no konosemos ma ke son ansina ! Mis palavras van a eyos !
Ke de menester tengo yo de avrir mi boka no se !!!!
No ay fin a los dertes de la mujer !
I sin avlar de esta koza luzya ke es parir i engrandeser ijos ! Esto es el bonbon de muestra vida !
Todo es ensima de eya ….Lo bueno es naturel…
El kusuriko se aze una montanya i va dar kuentos komo pekates, i en ke gehennam vaza ser djuzgada !
Para eyos todo es permetido..para mozotros ???
Oy veeeeee….Sus palavras son ley de Moshe !
Sus repozos en kaza es sakrado…Aman ke no se kansen i no agan nada…se les rompe la unya !
Yo kijyera vinir a este mundo hombre ! Ma los hombres no saven la valor de ser hombres. Me parese ke ay en una tefila una koza ke los hombres ringrasyan el Dio de no ser vinidos al mundo ke mujer !
Tenemos una relijyon realista !
Kale ezbafar en vezes en kuando ! Ya lo dishe !
Ma para kualo lo dishe ni lo se !!!! Soy reyna de mi palasyo i no ay dingunos ke me deranjen, ni una moshka ! (Pardon un moshko !!!)
Ay kozas ke se enklavan de negra manera en la kavesa parese ….al ver al mundo…no mas !
Ya es puedeser sempatik koza de tener un buen amigo para la vejes i englenarse endjuntos….Ma los pletos i los inyervos…el manko de pasensya, la responsabilitad i el yugo, las ovligasyones i el korrer i enfasyar…..Vale la pena ? No esto segura del todo ! Me parese ke mas i mas la mujeres independientes, kon karyera i intelijensya vana mirar kon friyo a la koza ke se yama kazamiyento !
Esto ya esta okuryendo de anyos, ma mas i mas va kedar en la historya !
Bueno ke ay la koza ke se yama ” I…Ya me auzi ! ”
…I ke van azer los hombres ? Ohhhhh siempre va aver tontizikas ke vos vana servir ….
(No no no los hombres de LK.. No por sedaka !
Eyos son korasonikos..Buenos i los kero bien todos !)
Ayyyyy las letras ke vo resivir yo agora !!!
Una soriza kayinte kayinte para todos aki sharopiko en Istanbul
- Los biervos turkos ke di la eksplikasyon en inglez etc.. son biervos ke azen partida de muestra lingua de tiempos i tiempos i oy tambien. Para mozotros son ladinos i no turkos mizmo si son tomados de esta lingua.
Dar uti: to iron / legahetz
el uti: the iron
uydeyar – yakisheyar: to suit, to be appropriate / lehatim
cheshit cheshit: various sorts / kol miney
dert : sorrow pain / tsearot/ ansyas
kusur: error mistake / taout
yakishikli : handsom / hatih
