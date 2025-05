Viajes Virtuales

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Mis keridos,

No se egzaktamente komo salto este eskrito miyo delantre de mis ojos. Lo eskrivi el 5 de Feb 2020, Aze muncho tiempo para mi ke era akostumbrada a eskrivir diya diya todo modo de eskritos… Vos dire la verdad ! Me namori i kije ke lo meldej otra vez, o ke lo meldan los ke no tuvyeron el tiempo o las ganas de meldaar kuando salyo en el Diariojudyo.

No me akodro en kual modo me topava akel diya ma me parese ke el mundo entero kontribuava a mi buena humor ! Dezeyo ke voz aunej a mi i sintij la mizma ekstazzya delantre las maraviyas ke El Santo Bendicho mos regalo.

Diyas maraviyozos ke tengash

Sharope Blanco

A vezes resivo de mis amigos kartas postales, todo modo de fotografiyas ke travaron en sus vakansyas o lavoros kon el power point mostrando las mas ermozas vistas del mundo.. i yo los guadro en mi chikichiki para mirarlos kuando me da gana de trokar de ambiente !..

Ay sienes de luagres los unos mas enteresantes del otro en el mundo…. Es un viaje maraviyozo i yo dospues de kuaji 2 horas, tanto i tanto me kanso de ver ke kero tornar a mis kantonikos i kontinuar otra vez esta aventura… Este material deve ser guadrado en un lugariko espesyal porke es un trezoro i no es fasil de lograr un biblioteka virtual asemejada

Entre mozotros, no vide mas ermozo lugar del Sud de Turkiya entre todos estos lugares sharonfonfon ! A parte de St. Martin me eskayeron de los ojos todas estas islas del Karibo tambien ! Las plajes de St Martin vale la pena ! En las otras no topi nada de enteresante la vedra. Ni Kuba ni Aruba ni Kuracao…. Lugares proves i sin dinguna atraksyon.

Los vapores giganteskos ke vijitan estas islas, par kontra, azen un kontrasto singular kon las kostas a las kualas se akostan ! No se deke me vino muy komersyal. La gente pensa ke es tiempo de divertirse .. Kale divertirse ! Es tiempo de ver… Kale ver ! Pagates? Kale ke gozes… No me viene natural…

No me atira de vedra. Prefero irme a un lugar sin limito de tiempo. Si kero dos horas i si kero semana entera…. Ver los lugares asigun mi fanteziya, kuando kero i kuanto kero. Sintirme sivdadana de aya i no ir solo a los lugares ande ay turistos ke avlan todas las linguas kon bruido i pensan ke son muy atraktivos para los de la rejyon ! Se sienten privilejyados ! Pormodo del payis ke vienen puedeser o pormodo ke son mas rikos de los indigenos ? Pormodo ke son mas savidos ? Ken save ! Yo los depresyo por sintirsen superiores…

Mas de estos vapores giganteskos komo una sivdad, prefero el “blue cruise” de las kostas del sud de Turkiya ! Son yachtas privadas de 6 – 8 personas kon todo el konfort i ke te kaminan en las kostas turkuaz del Mediterraneo i de la mar Aegee. Es bivir en los brasos de la mar kon el pishkado aferrado akel diya mizmo en un Paradiso ke troka sus vistidos kada sekundo !

Es un paseo ensima de un akvaryum ke se ve kada graniko de arena en el fondo i ande los pishkados se pueden karesar.. Jugar en el bodre de mar arekojyendo piedras de todas las kolores i formas i los kokiyajes (conchas) ke me enkantan.

Vijitar los puevlos eskondidos debasho de los altos arvoles i merkar guevos kayintes dayinda, frutas de sus arvoles i domat i verdura de sus guertas …. Bever la agua freska de sus pozos i tomar el yogurt o la leche freska de la demanyana.

Es kantar las noches en lo fresko emburujados en las mantas, bevyendo avagar un chay kon rhum aryento i klavos de komer… kaynte kaynte i biskochikos de muez o borekitas de azetunas. El lunar ke te yeva a munchos anyos atras kuando se shushotavan biervos de kolor blanko, roz, bleu i kolorado..

Es las ganas de abashar de la kama, salir de kaza i desharse kunar fina el amaneser para ver el disko naranja asuvir a su trono alto de mas aya de los sielos kolor de mar de las lagunas… Es saluar el vedre de leshos i avlar kon los pasharikos ke vienen a demandar sus migas de borekita de la noche…

Es tomar el kalemiko en la mano i ir a la punta del barko.. Eskrivir biervos inkoherentes en frente del ayre ke aze soriyir kuando te karesa la kara i la espalda, te kovre los ombros . Es la fiesta de la vista, de la golor de la mar, de los oyidos ke son enamorados de las aguas ke chaftean al bodre en kamino, del puerpo ke se desha amar por la kayntor del sol i la briza ke lo arefreska….

Es el repozo de la miente ke se haraganeya a pensar i trata de unirse al puerpo, selozo de su bien estar ! Kuando el plazer desha atras todos los otros plazeres para no bivir ke el momento !

Ohhhhhhhh me fui…..Boli a los mezes kayintes… Me deshi ir kon el koryente para yegar a las plajes ande se doravan Kleopatra, Artemis, Helene i Athenee ..

Bayli en las spumas entre las arenas i la mar, mitad ija de Havva i mitad la muza de Posseidon el dio de la mar. Komo bivir en estas kostas i no ser kunada por los ke teniyan sus rolos en la Antikitad. Para eyos es la Mitolojiya, mozotros dizimos ke son los Nefilim ! El Di-o los izo dezapareser del mundo kon el Mabul, las aguas ke kayeron del sielo kuarenta dias i kuarenta noches i solo Noah kon su famiya i los pares de animales ke tomo en su teva puediyeron ser salvados ! Me akodro de este pasaje de la Biblia de antes ke me vayga a la eskola ! Los Nefilim ke eran los ijos i las ijas de los “seres” de los Sielos a ken las ijas del mundo les plazyo ! Medyos dioses de ken se avla en la mitolojiya ! Agadas vedraderas ken save… Fasinante !

Grasyas Mamita en los Sielos ke me engrandesites komo so…. Tan rika en mi korason i en mi imajinasyon ke me abasta ser kon mi mizma !

Dias de sol en vuestro korason !