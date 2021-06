DOS SIENTISTOS JUDYOS KE TOPARON LAS VAKUNAS DE LA POLYO, EL PRIMER, AL EMPESAR DEL VIRUS BIVO, I EL SEKUNDO DEL VIRUS MUERTO- PARA KOMBATIR ESTA HAZINURA DESGRASYADA.

Reingrasyo mi amigo, Renaud Souhami, para informarme de un grande savyo judyo, ALBERT BRUCE SABIN, de ken no aviya oyido antes. Komo JONAS SALK, judyo tambien. Bivyeron i eskivyeron historya en la mizma epoka por sus reushitad a salvar el mundo del "POLYO". Esta horrivle hazinura kavzava la muerte o la disabilitad de miles i miles de kreaturas en los anyos 50. Oy el polyo no egziste mas grasyas a las vakunas SABIN i SALK por los ke resivyeron estas vakunas.

JONAS SALK, el ijo bohor de sus paryentes, nasyo en New York. Su madre era una emigrante judiya de Rusia i su padre tambien ijo de emigrantes judyos. Sus paryentes izyeron todo lo ke era possivle para ke Jonas aga estudyos akademikos. Eskapo sus estudyos de medisina kon muncho sukseso en 1933. Prefero ser un scientisto i azer bushkadas al lugar de pratikar su profesion. Logro el MD en 1939 lavorando en el hospital Mt. Sinai i aksepto el puesto de investigador en la Universitad de Michigan. Kon su amigo Thomas Francis Jr. toparon la vakuna de la influenzavirus en 1943 ke se administra dainda oy en diya.

En 1947, Salk aksepta de lavorar i avrir un laboratorio de investigasion de viruses en la Eskola de Medisina de la Universitad de Pittsburgh ande publiko sus bushkadas del polyoviruses. Fue invitado por la Fundasion Nasionala de la Paralysis Infantil para partisipar a sus investigasyones.

En 1954 serka de 2 milliones de kreaturas entre 6 i 9 anyos resivyeron la vakuna.

Resivyo la Medalya de oro del Prezidente i el Premio Nobel.

Se muryo a sus 81 anyo en Junyo 1995 en la Jolla-California.

Se kazo en un primer matrimonio kon Donna Lindsay 1939/1968

ken le dyo tres ijos : Darrell Salk, Jonathan Salk i Peter Salk. Se kazo por la segundo vez en 1970 kon la artista pintadora Francoise Gilot en 1970 ke se muryo en 1995.

ALBERT SABIN de su parte, estava developando una vakuna del virus bivo de esta hazinura... Su kreensya era ke solo del virus bivo se puediya lograr una larga immunizasyon de este mal.... Sabin refuzo el premio fiskal de su invensyon i lo regalo a las kreaturas del mundo entero...

SABIN nasyo en 1906 en Bialystok, Rusia (agora parte de la Polonya). Emigro kon sus paryentes a New Jersey-Amerika a sus 15 anyos. Es su tiyo ke finansyo sus estudyos. Dospues de 2 anyos estudyo medisina En la Universitad de New York. Se estava interesando a la virologiya. Su tiyo aviya kortado su ayudo i el lavoro en munchos echos sin importansya i bekas para kontinuar su edukasyon. Sabin resivyo su BS en 1928 i entro al Kolegio de Medisina de la Universitad de New York.

Estava investigando la pneumonia, seya kon pneumokokus seya kon viruses. Resivyo su MD en 1931. Viajo a Londres para mas investigasyones en la Lister Institute de Medisina Preventiva. Torno a New York dospues de un anyo. Aksepto el puesto de Investigasyones Medikalas en el polyovirus en el Instituto de Rockfeller. En 1936, endjuntos kon su kollega, puedyeron kreser el polyovirus en un pedaso del serebro de un embrio humano...

En la Segunda Guerra Mundial, Sabin izo parte de la Armada Amerikana -grupo mediko- i izo investigasyones sovre hazinuras resividas por los insektos komo la encephalitis i dengue i lavoro para las vakunas de las dos.

Dospues lavoro por el Kollegio de Medisina de la Universitad de Cincinnati komo profesor en las Investigasyones pediatrikas i torno a sus estudyos del polyo. Izo otopsiyas sovre personas muertas del polio. Vido ke este virus ataka los intestinos antes de yegar al sentro del sistema nervioso. I es ansina ke kon munchos estudyos se puido yegar a la vakuna Sabin oral "sovre asukar", dospues de arrekojer los rezultados de los animales, su propria familya i los detenidos en la prizyon de Chilicothe.

Dospues ke el Ministeryo de la Salud de la Rusia Sovyetika aksepto la vakuna en 1960, Amerika dyo su konsentimiento en 1960 i la WHO empeso a uzar esta vakuna de virus bivo produizida en Rusia.

Se le dyo munchas honores, premios i medallias i el premio Feltrinelli de medisina en 1971. Se le dyo tambien la Medallia Prezidensial en 1986 i el Premio Nobel de la Medisina en 1954.

Sabin tuvo tres espozas : Kon Sylvia Tregillus se kazo en 1935 i se kitaron en 1966. Kon Jane Warner (1967/1971) i Heloisa Dunshee de Abranches (1972-1993) a la data de la muerte de Sabin el 3 de Marzo, en Washington a sus 87 anyos. Heloisa nasyo en 1917 i se muryo en 2016. Era Braziliana. Se namoraron kon Sabin en una resepsyon dada en su honor en New York en 1972. Bivyeron en varias sivdades i Heloisa malgrado ke era avokata prefero ser la muy dedikada kollaboratora de su illustre marido. El Prezidente de las Nasyones Unidas Bill Clinton fue un lider ke lo enkorajo muncho en sus investigasiones.

Sabin bivyo en Israel tambien i fue el Prezidente del Instituto de Sciensias WEISMAN (1969-1972).

Sabin tuvo dos kreaturas : Deborah Sabin i Amy Horn Sabin

Somos orgulyozos de muestros scientifikos i los nombramos kon honor, alta estima i kerensya por seguro. Ganeden bueno ke tengan...