EL KREADOR I EL KRIADO

De vedra ke ochenta porsien de todo lo ke digo i ago es nada mas ke entuitivo.. Mi logika me dikta ke de una parte A. es tan alto i tan immenso ke no puede tener un titolo ke se da a un simple noble o a un duenyo de tierras o a alguno ke merko un esklavo. Dizyendo esto kero avlar del Sinyor, le Seigneur en Espanyol i en Fransez para mensyoner Jesus, divino en la fe Kristyana i ke Judyos no deven uzar por Elohim pormodo ke seriya un blasfemo…

D.io es Luz i la Unika Perfeksyon, el Todo Poderozo kon todo lo ke kriyo, El ke Egziste de manera Spiritual, El Eterno de todo el Universo i del Olam-ha Ba, de la egzistensya komo komo de los seres spirituales dospues de la muerte ke seran juzgados, kondanados o rekompensados por sus aksyones en este mundo, kon justisya total por fin..

El Abastado Prezente en todos los lugares en el mizmo tiempo, viendo i oyendo todo, El es Amor sin limitos, keriendo Amor de lo ke kriyo, i Amor entre los ke kriyo.. El es el Kamino i la Vida, la Esperanza i la Repuesta…..

Mi Amigo, Mi Padre en los Sielos i en la Tierra, en este Mundo i el Otro, la Razon i la Alma. EL UNIKO delantre DELKUAL unikamente me echo a tierra, adorandoLo, alavandoLo, rogandoLe por Su Perdon en Su Buendad sin fin, para ke me bendiga i me de la hohma de entenderLo…Para alkansarLo i ver de muy leshos Su Luz ke briya en mi korason.

El Abastado, .A. Bendicho El i bendicho Su Nombre santo ke me oye en mis orasyones para mis keridos i los ke Lo nesesitan… Di-o de mis Padres i de los Padres de mis Padres, El ke me dyo Eretz Yisrael i me izo Su Puevlo entre todos los puevlos, El ke tomo TODO de JOB i le rendiyo TODO kon su demaziya porke es un Di-o Selozoi kere konoser el korason de sus kriyados por EL, komo lo izo por Abraham, demandandole de sakrifiar Isaac, su ijo kerido… Demanda Emuna i kreensya en El kon ojos serrados….

Somos en muestra planeta un polvo…. Un polvo es muestra planeta en muestra galaxia i un polvo es muestra galaxia en el Universo…I El Universo es Suyo porke El es EL ETERNO… SIEMPRE EGZISTYO I EGZISTERA SIN FIN.

Penso ke muestras razones son muy diferentes de la Razon. No savemos mizmo ke es la Razon i NUNKA la saveremos todo el tiempo ke El no pensara ke es bueno i justo para mozotros de saverlo. Penso ke no tenemos de konoser Sus motivos i mos basta de akseptar kon ojos siegos sus enkomendamientos, la Tora = la Ley i bivir kon la Buendad i el Amor = el Hesed. Esto no es Inyorensya ma muestra Emuna i la manera de azer partido de muestro puevlo. Un puevlo ke de manera mirakuloza es mas intelijente i tiene sensyos mas desvelopados ke los otros puevlos !

Kon esto… No kale olvidar ke egzisten personas fanatikas, idiotas, sin kompasyon i sin dinguna lojika i mizmo hazinos entre la jente de muestro puevlo, komo en todos los puevlos, i justamente entre los ke se kontan por personas savias i etikas ! Penso ke no kale olvidar ke es MUESTRA vida i seremos mozotros ke vamos a ser juzgados kuando la hora va vinir. No va ser el tiempo de “pormodo de…” porke kada uno es responsivle de su intelijensya i lojika, en la kuantidat ke resivyo.. Egzaktamente komo ay kreaturas ke son mas etikos, mas intelijentes i mas edukados ke sus paryentes.

Penso ke el Abastado “ve” lo ke ay en los korasones i Le interesa muestra observansya de su Ley i muestra vida de Hesed…. El resto es el intereso i el ego de los ke se sienten “apartados i privilejyados” biven por el pueder, la glorya i el respekto. Se ambezan todo lo ke pueden ma se olvidan la baza ke es la MODESTIA.

Penso ke kale ambezar la kerensya i la konfiensya en Di-o i no el Dover, el Espanto i la Ovligasyon. Di-o es muestro Abba Kerido, muestra Esperansa, la Maraviya ke mos inche de Amor, de Buendad, de Kompasyon por TODO lo ke kriyo…. No ay kreensya en EL si no se ama la naturaleza, los animales, la vida, las personas… A mozotros de alesharmos de lo ke puede danyarmos…. Personas malas, animales ke mos pueden matar, lugares ke no son konvenientes para bivir.. Ma no odyar halila….El odyo es el venimo de la vida ! No ay kreensya en EL si ay odyo, no ay kreensya en EL si no egziste el perdon i el Hesed ke es la Buendad i el Amor i NO EL ORGULYO. El HESED ke entre jente inyorente se toma komo “dar sedaka” !!!! NO ES.

