Kuando Bernd Wollschlageger teniya katorze anyos en los setentas, se ambezo ke su padre ke era un eroe en la Segunda Gerra Mondial, era en realidad un Nazi, en el tiempo del Olokosto.

Nazi Wollschlageger nunka no tuvo remorso por el Olokosto, ni por sus aksiones en la armada de Hitler.

Kuando padre i ijo estavan endjuntos, el Nazi le kontava, kon argolyo, komo resivio de la mano de Hitler, La Kruza de Kavalyero (ke es el mas alto premio de los Nazis), por su koraje i reushidad, komo komandante de los Nazis.

Akeyos diyas, la estorya de La Segunda Gerra Mondial, a Bernd, le viniya muy ermoza. Ma, mas despues, Bernd empeso a ambezarse de una de sus vizinas, la realidad sovre la gerra. El marido de la vizina, Kolonel Claus Von Stauffenberg, fue asasinado por su partisipasion en un komplo aparejado para asasinar Hitler.

Despues del masakro de los atletes israelianos en los djugos olimpikos de Munih 1972, en la eskola, empesaron a avlar del Olokosto. Bernd empeso a demandar kestiones a su padre, sovre el Olokosto. El Nazi inyego la verdad, i disho ke estas son mintiras ke los profesores estan envantando. Ma, a la fin, el Nazi fue ovligado a konfesar la verdad, i akuzo los ofisies SS por lo ke afito. Akel diya, Bernd se dezyelo de su padre, i se alesho de el.

Kuando Bernd vino a diziocho anyos, se konosyo kon un grupo de mansevos israelianos i arabos, i empeso a viyajar kon eyos. En el grupo, tuvo una amiga israeliana, ke mas despues lo yevo a Haifa, i lo prezento a su padre, ke era un sovrebiviente del Olokosto. Kuando Bernd vido el numero tatuado en el braso del sovrebiviente, el kijo vijitar Yad Vashem, i ambezarse todo lo ke afito en el Olokosto. ‘Es la primera vez ke entendi lo ke en realidad sinyifika los ‘sesh miliones’, ke todos avlavan’ disho Bernd. ‘Akel diya, me desidi de konoser de serka los judyos, i entender el espirito, i el koraje ke los permetio de kontinuar a bivir despues del Olokosto, de fondar muevas famiyas, i de estableser un muevo estado’.

Kuando Bernd torno a la Almanya, para eskapar sus estudios de medisina, el se prezento a una komunidad de los sovrebivientes, i los konvensyo para azerse sus ‘Shabbas Goy’. El Nazi Wollschlageger ke oyo esto, lo echo de kaza, ma la komunidad de los sovrebivientes no lo desharon solo, i kontinuaron a finansarlo, fin ke eskapo sus estudios. ‘Sovre este komporto de los judios, me desidi de azerme judyo’ disho Bernd.

En el anyo 1986, kuando eskapo sus estudios, el Beit Din de la Almanya, lo konvertyo al judaizmo, i en el anyo 1987, Bernd izo aliya.

Despues ke se ambezo ebreo, Bernd se enskrivio a las Fuersas de Defensia de Israel. ‘Todo tuve el espanto ke se ivan a ambezar ke so ijo de un Nazi. Este sekreto lo guadri de todos, mezmo de mi mujer’ disho Bernd.

Kuando el ijo de Bernd vino a katorze anyos, le empeso a demandarle kestiones sovre su nono. Akeyos anyos, Bernd estava biviendo en los Estados Unidos, kon su famiya. Penso ke mas no iva pueder guadrar su sekreto, i se desido de kontar su pasado a su famiya.

Un diya, los diridjentes de la eskola de su ijo, lo yamaron a la eskola, i le demandaron si es verdad lo ke su ijo les konto. Bernd konfeso la verdad. Los dirijentes lo konsejaron de no guadrar mas su pasado, i de kontarlo a todos, por kurarse. Despues de akel diya, Bernd kontinuo a kontar su pasado en todas las konferensias ke dio.

Bernd pago un presio grande por esto, porke su mujer lo desho, i el sufriyo muncho toda su vida, ma a la fin entendyo ke kale ke salga afuera del areskuro, i ke se ambeze de los yerros de su padre. ‘A la fin, ize pas kon mi pasado, i entendi ke yo no so responsavle de los pekados de mi padre’ disho Bernd.