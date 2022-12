Franklin nasyo despues ke una maestra judiya de eskola, Harriet Glickman, le eskrivyo una letra al kreador de Peanuts, Charles M. Schulz, despues ke Martin Luther King fue asasinado.

Glickman, ke lavoro kon kreaturas munchos anyos, remarko ke las kreaturas blankas no keriyan djugar kon las kreaturas de kolor. La maestra estava espesialmente konsiente del poder de los komikos entre los mansevos.

“Despues de la muerte de Martin Luther King, me estuve demandando ke puedo azer para ayudar a trokar estas kondisiones en muestra sosiedad”.

Glickman le demando a Schulz si puediya adjustar un karakter de kolor a su komiko popular, para amostrar a las personas de kolor ke no estan ekskluidas de la sosiedad.

Charles Schulz respondyo a su letra, dizyendo ke le plazyo muncho esta idea, ma ke se estava espantando ke no les pareska a las personas de kolor ke el se esta burlando de eyos.

Glickman no se retiro, i kontinuo a eskrivir a Schulz. Entremientes les demando a otras personas de kolor de eskrivir a Schulz, i eksplikarle lo ke sinyifika por eyos, adjustar Franklin al komiko, i ke no se ivan a ofender del todo. Esta konversasion kontinuo asta ke un diya, Schulz le disho a Glickman ke eche un ojo al periodiko del 31 de julio del anyo 1968.

La karikatura, kreada por Schulz, estava amostrando Charlie Brown azyendose amigo kon un muevo personaje, Franklin. Franklin le estava kontando a Charlie Brown ke su padre estava en la gerra de Vietnam. (Esto fue una deklarasion muy fuerte de Schultz, ke kijo amostrar ke las personas de kolor tambien estan gerreyando por este pais). Un sierto tiempo despues, Charlie se izo amigo entimo kon Franklin i un diya lo invito a pasar la noche en su kaza.

Ma, malorozamente munchos fanatikos, espesialmente en el Sur, no estavan kontentes de la enkluzion de Franklin en Peanuts. Un editor del sur le disho a Schultz: “No me emporta ke tengas un personaje de kolor, ma te rogo no los amostres endjuntos en la eskola”.

Munchas gazetas empesaron a no meter las karikaturas de Peanuts en sus edisiones. El prezidente de la kompaniya de distribusyon del komiko, ke no estava kontente de la prezentasion de Franklin le disho a Schultz ke esto puediya afektar su popularidad.

La repuesta de Schulz: “Bueno, Larry, azeremos de esta manera: Si no lo emprimas komo lo apareji, sinon yo esto deshando este echo”.

A la fin, todos se abituaron al karakter de Franklin.

Glickman ekspliko mas tadre, ke sus abuelos eran preokupados por “otros”. “Eyos me embezaron de apresyar las personas de todos los orijines i de todas las kolores. Durante munchos anyos, fuimos muy konsientes de los problemas del rasizmo i de los derechos siviles. Las personas de kolor deviyan asentarsen en la parte de atras del otobus, no puediyan asentarsen en los mizmos lugares kon los blankos en los restorantes. Kada diya, viya u meldava ke las kreaturas blankas estavan eskupyendo en las karas de las kreaturas de kolor u los estavan deranjando en entrando a las eskolas”.

Grasias a Glickman, ansi, las personas del mundo entero lo konosyeron a Franklin, la kreatura de kolor.