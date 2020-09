Diario Judío México - MIJORADO DE TODOS LOS NAMORADOS !

Ya no se mas ande tengo la kavesa….. Mez de fiestas, mez de konsentrarse en si-mizmo i en las relasyones kon la familya, los amigos i los konosidos, mez de rogar por el perdon de muestros pekados al Todo Poderozo i okuparse de kada kanton en kaza para ke todo briye i seya limpyo ! No ! Yo no tengo mas kavesa para todo esto…. Me siento sin fuersas i kansada ademas kon lo ke mos afito durante estos tres mezes…. Madre miya bendicha ke kero travarme los kaveyos i echarme por la ventana…. No no ! El virus de la korona es ensima de todo ! No salir, taparse la nariz i la boka kon este pedaso de kanyamazo ke me traye inyervos…. Oyir 24 horas al diya de la boka de todos, de las kadenas de la televizyon i meldar en todas las gazetas las dezgrasyas ke afitan en todo el mundo…. De salir loka i baylar kon pishkules i pandero en el techo ! A mis 76 primaveras !

PISHKULES !

Ke afito ? Kualo no afito ! Mi ijo presyado vino a verme de su luvyozo payiz, la Inglaterra, i medya hora antes ke salga de ande mozotros para tomar el avion i bolar a su kaza, yego para vijitarme una studentika miya kon lakuala teniya una amistad muy partikuar. Mi kodreriko ! Le aviya ambezado Fransez i Inglez i mos keriyamos muncho eya i yo….

Muestra historya aviya empesado a sus 13 anyos i oy tiene 28. Kontinuo sus estudyos en Fransa, en Canada i en Korea, lavoro i konosyo el mundo… I…. pratika los mizmos sportes de mi ijo ! El wind-surf, el wake board, el snow board, el volleyball, el tennis, la gymnastika i no se yo mas kualos juegos sharanfonfon ke avlar solo de estos me da espantos pretos ! Los dos adoran viajar, meldar muncho, komer kozas sanas, bivir kon lo manko posivle de kozas en kaza !…. Los ojos se les ato !…. I no se les despego ! Eya 28, el 52 anyos ! I el se fue…. Una semana dospues estava aki, la noche de viernes. Akeya semana no se espartyeron. Estavan en todos los lugares endjuntos… Bivyeron komo lokos.

Kuando tornaron mi ijo me demando de akompanyarlo para merkar el mijor aniyo de espozoryos !!! Keriya kazarse lo mas presto posivle para yevarla a Inglaterra. Ma no es tan fasil en Turkiya…

Al diya estavamos kon flores, chikolatas, djoyas i sin dingun aparejo ande los kosuegros ke ni eyos entendiyan lo ke les afitava…..Dospues de esta seremoniya presto presto los invitimos a senar la noche (se aze en kaza kuaji una semana dospues de los espozoryos ande los paryentes del novyo !) en un club sharanfonfon… Fotografias siempre…. Eya de ua ermozura de kortar el reflo, el komo salido de un filmo de sinema… Lokamente enamorados.

Al diya presto presto empesar los formalitades para kazarsen ofisyalmente! Lo ke se aze en un mez de tiempo se eskapo en un diya….De una manera ! Los papeles estavan prontos de manera ke se kazariyan 2 diyas dospues….. Presto los aparejos i ya mos estamos indo a dizir “SI” los unos i los otros…..Vistidos de boda… i se abasto mizmo a alkilar un ermozo yacht para fiestar dospues del “SI”! Pranso, champagna i pasear en este ermozo diya de enverano en el Bosphoro. Los novyos kijyeron i nadar… Deke no ? El padre de la novya tambien adora nadar. 2 minutos dospues estavan saltando a las aguas turkiz i nadando kon keyf… Kantando, baylando, riyendo las horas pasaron i los novyos mos desharon para ir a sus hotel.

La demanyana vinyeron a tomarmos de kaza mi ijika i yo para viajar kon eyos a Bodrum, en el sud de Turkiya. Yegimos dospues de 11 horas kon el auto kargado al maximum ! Ke mar, ke vista… Los yachts, las velas i los barkos unos sin meneyarsen de sus lugar, otros indo i vinyendo, travavan muestras miradas manyetizadas de tanta ermozura…

Covid 19 o no, el lugar estava yenno de gente ke viniyan a pasar sus vakansyas i fuyir de las sivdades enkonados por el virus ! Ken i ken estavan ? El mas famozo era Roman Abramowich en su yacht el ECLIPSE, el segundo mas grande yacht del mundo (168 metros – 6 etages ) ! El, indo i vinyendo kon su helikopter ke lo yevava ande keriya…. Un hangar immenso en su yacht transportava sus jets para la mar, sus autos, sus zodiacs de todos los tipos ! Una armada de sus hombres aseguravan su privasitad i su vida kon los suyos. No es ke le mankan enemigo

Yo esto repozada oy kon mi chikichiki eskrivyendovos las lokuras o mas egzaktamente komo fui bivyendo en este enverano sin pueder eskrivir dos linyas para mi kerido Diariojudio ! Mi ijo i su espoza mos desharon una semana dospues ke yegimos a Bodrum. Mi ijika i su amigita ke vino de Istanbul kon avion (porke no teniyamos lugar !) el mizmo diya ke mozotros, se fueron a kaminar i nadar en otras lagunas… Yo esto asentada en un konfortavle fotolyo en la guerta del hotel. En frente de mi una kupa de sumo de frutas muevamente esprimido arefreskando mi mano sudando del kontakto del raton de plastiko de mi chikichiki ! No me manke ! Mi mijor kompanyero kuando me viene ganas de eskrivir !

Ayer la noche me telefono mi ijiko dizyendome ke su espoza, mi kerida ernuerizika, ya empeso kon las formalitades del Konsulato para installarse a Inglaterra. Lo se ke es difisil de lograr el viza espesyalmente en estos tiempos…

El se siente medyo aya medyo aki i no so yo la ke lo puede ayudar….

Feliz anyo 5781 para todos…. todos… todos i…. ke mos deshen en Paz !

[email protected]

Pishkules para mis 76 primaveras…….. Baylando al techo !

