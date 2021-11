Antes munchos anyos biviya en la Indiya un savyo ke diziyan teniya un kofre majiko. Kon los sekretos ke aviya dentro este kofre, el era el hombre el mas feliz de la tierra.

Munchas personas mizmo reyes le ofriyan todo bueno para lograr este kofre ma todo era vano. Mas prokuravan para obtener este kofre mas infeliz eran..Intentavan de arrovarselo

i nunka puediyan.

Un diya un chiko se aserko de el i le disho ke el tambien keriya ser muy feliz. El viyejo savyo lo miro i le disho :

" me plazites i te vo ambezar mes sekretos! En realitad son dos kofres ke tengo i no uno. Son mi miente i mi korason. El sekreto son una seria de pasos ke deves seguir a lo largo de tu vida.

- La primera koza es de saver ke Di-o egziste i su prezensya esta en todo manera de koza en la vida. Deves amarlo i rengresyarlo por todo lo ke tyenes i por todas las kozas ke te pasan.

- La sigunda koza deves amarte a ti mizmo. Kada diya deves dizirte kuando te espyertas " Yo so importante, tengo valor i so kapache... Sointelijente, so karinyozo e espero muncho de mi

mizmo ! No ay obstaklo ke no pueda venser.

Esto se yama alta otoestima.

- El treser paso es ke deves demostrar todo lo ke dishites ke sos. Kale ke agas las kozas kon intelijensya, dishites ke sos kapache ! Aze una koza ke nesesita kapachitad. Ekspresa tu karinyo. Lucha para lo ke te dishites ke keres lograr.

Este paso se yama motivasyon.

- El kuatren paso es ke no kale ke tengas selos i el ojo en lo ke un otro tyene o lo ke es. El lo logro i tu logralo tambien.

Esto es tener el ojo arto.

- La sinkena kondisyon es ke de dinguna manera no deves guadrar rankor en tu korason. Esto no te azera felis. Desha ke la Ley de Di-o aga justisya i tu perdona i olvida....

- El sejen paso es de no tomar lo ke no te apartenese.

Ten en tino ke te pueden rovar kozas mizmo mas valorozas.

- El syeten paso es ke no deves maltratar a dingunos. Akodrate ke todos los seres humanos i los animales tyenen ke ser respektados i amados.

- El dalkavo konsejo miyo es ke kuando te alevantas mira a tu deredor kon amor i interes. Pensa ke sos mazalozo de tener lo ke tiyenes, ke siempre soriyes i topes kozas para alegrarte. Ayuda los otros sin pensar i dizete ke lo azes sin esperar koza para esto. Trata de topar las kozas ermozas en las personas i bushka sus kualitades.

Ke tus diyas se alargen i seyan ermozos.... Somos karne i gueso i las hazinuras i los aksidentes son para mozotros... Nunka peryes tu fe i la pasensya , i no te olvides de reingrasyar D-io para sintirte bien i livyano kon su immensa mizerikordya.

LA FELISITAD ES LA ALEGRIYA DE TU KORASON.

