El sigundo Alhad de Mayo, es el Diya de Madres. No puede aver en el mundo una madre mas jeneroza ke la madre judiya. La madre judiya es tanto tanto protektora ke esto esta arivando a un grado eksesivo i konstitue 'un stereotipo' ke puedemos topar mezmo en los livros.

Ma, antes de sitar las karakteristikas eksesivos de la madre judiya, kero sitar los motivos ke krearon este stereotipo. Antes de todo, las kondisyones fızikas i psikolojikas de las komunidades judiyas eran tan difisil ke las madres judiyas deviyan okuparsen de sus kreaturas a un grado eksesivo. En una karikatura ke rankontri en un livro, la madre judiya esta dizyendo a su ijo: 'Tu deves lavorar dopyo para ser otrotanto reushido ke los otros". Mezmo en estas kondisyones, los judyos fueron reushidos i esto es el merito de la madre judiya.

En munchas anekdotas puedemos topar las karakteristikas de la madre judiya. Un orgolyo eksesivo en la reushita de sus ijos es su mas tipika karakteristika. 'Mi ijo el avokato', 'mi ijo el doktor', 'mi ijo el enjenyor' es un egzemplo umoristiko de sus avlas. El kantador Alian Sherman dyo el nombre 'Mi Ijo El Kantador' a uno de sus albumes para tomar su madre al pelo.

La madre judiya forsa sus ijos a reushir en la eskola i en la vida i a kazarsen si no son dayinda kazados. Sus ijos para eya son dayinda chikos, mezmo si tyenen sinkuenta anyos. Ay una dicha ke dize 'El ombre judyo ke tyene su madre en vida, es un mansevo de kinze anyos'.

La madre judiya se inkiyeta por sus ijos, se espanta de permeter ke agan syempre lo ke keren, porke eya egzajera los perikolos de la vida afuera de kaza. Esto es la influensya de la kultura judiya ke se formo en la diaspora. Eya ensiste en la immaturidad de sus ijos . 'Alevantate Moshe, kale ke te vaygas a la eskola' le esta dizyendo su madre. 'No kero' respondyo Moshe. 'No, kale ke te vaygas'. 'Dame una razon' disho Moshe. 'Tyenes sinkuenta i dos anyos i sos el direktor de la eskola'.

Este sendrom de la madre fuerte es el rezultado de la filozofiya judiya tradisyonal: el ombre dirijando el mundo eskteryor i la mujer okupandose de su famiya i del echo de kaza.

Ma, oy no es komo antes. Las kondisyones trokaron muncho. La mujer judiya esta lavorando para ayudar a su marido a mantener la fimiya. Eya no tyene mas tyempo para mesklarse a todos los echos de sus ijos, i esto es mijor por la formasyon psikolojika de las kreaturas. Ma, mezmo syendo tan okupada, la madre judiya no neglija sus ijos, topa tyempo a enteresarse de sus problemas, se okupa de eyos, i forma una relasyon kayente kon sus ijos.

Kreygo ke estos son los aspektos pozitivos de la kultura judiya ke da emportansa a la famiya i mas de todo, apresya la kontinuasyon de la famiya.