Savemos ke la “kalumnia de sangre” (“blood libel” en inglez, “kan iftirasi” en turko) es una akuzasion absurda kontra djudios ke apartiene a una epoka medieval de inyoransa en Evropa. Ken se podia imajinar ke esto paso en un payis moderno komo los Estados Unidos de la Amerika, en el siglo XX?

Istoria kurta de Kalumnias de Sangre

Uvo munchas akuzasiones de kolumnias de sangre kontra djudios en la istoria – 150 kavzos dokumentados, i miles mas de rumores – de kristianos ke kreyen ke djudios uzan sangre de kriyaturas kristianas para sus rituales relijiozos, i mas spesifikamente para azer la matsa de Pesah. El primer kavzo dokumentado fue en 1144 en Norwich, Ingliterra, kuando toparon a un ijiko (William) muerto, matado brutalmente. Su tio, ke era un papaz, akuzo a los djudios de averlo matado i ansi empeso la rumor ke djudios krusifikan una kriatura kristiana kada anyo para Pesah. Mas de 100 anyos despues muryo otro ijiko inglez, Hugh (en Lincoln), i la mizma akuzasion rezulto en enforkar a 19 djudios, i al chiko Hugh lo izieron un martyro, i un santo (“Little Saint Hugh.”)

En el siglo XIX uvo dos kavzos de kolumnia de sangre en el Imperio Otomano. El uno fue en 1840 en Damasko (Şam) kuando los katolikos akuzaron a los djudios de aver matado al papaz Thoma i su servidor ke se avian desparesido. El otro fue en Rodes (Rodos), ke akuzaron djudios de aver matado un ijiko grego kristiano. Las estoryas son enteresantes de meldar, i trajikas, me en kurto podemos dizir ke en los dos kavzos la investigasion ofisial del governo Otomano topo ke los djudios eran inosentes. Uvo otros mas trajikos en Gurdjistan (Georgia), Hungaria, i mas, i mezmo en en 1911 en Kiev (agora Ukrania.) Ma yo no savia ke akontesyo esto en los Estados Unidos tambien, asta ke meldi, djuntos kon lo ke vos konto abasho, ke en la sivdad de New York en 1850 uvo una kolumnia semejante en la komunidad katolika-Irlandiana, ma no topi detalyos sovre esto.

I ke paso en New York?

En 1928, dos dias antes de Kipur – era el 22 de septembre – en la sivdad de Massena, New York (serka dela frontiera kon Kanada) un ijika de 4 anyos salyo afuera de su kaza i no abolto. Un grupo de personas se adjuntaron para bushkarla, i en no topandola se espandyo la sospecha ke devia ser ke los Judios se la yevaron (la sekuestraron) i la mataron para uzar su sangre en sus ritos relijiozos. Komo empeso la rumor? Seguro ke salyo de los miembros del Ku Klux Klan ke estavan en el grupo.

La polisia i el alkalde (mayor, belediye baskani) de la sivdad interrogaron el rabino de la komunidad, Berel Brennglass. Este admirable rabino, a lugar de responder a sus demandas, los reprimando (los grito) por kreyer estas konspirasias. Al dia, kuando la ijika abolto a kaza sana i rezia, fue la fin definitiva de las rumores. La ijika se avia kedado durmiendo debasho de una arvole en la shara, o el boske, serka de la sivdad. Akeya noche, despues del servisio de Kol Nidre en la sinagoga, el rabino Brennglass les disho a su komunidad ke siempre deven de defendersen, komo djudios i komo amerikanos, kontra el antisemitizmo. La estoria se publiko en los jurnales del pais, i el alkalde i la polisia del estado de New York demandaron pardon de los djudios.

Seria bueno si otros malazedores demandavan pardon tambien. En dia de Kipur semos mozotros los djudios ke vamos a demandar pardon por todos los malazedores del mundo. Tanid livyano ke tengamos todos, i resivido ke mos seyga.

Fuente: turkisrael.org.il