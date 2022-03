La semana pasada Israel de punta de vista diplomasiya bivyo 3 importantes evenimientos. El primer fue la vijita del primer israeliano Bennett en el chikitiko Emirat de Bahrain. La istorya del Medyo Oriente markara kon importansa esta vijita de estado de un primer israeliano en tyerra araba onde fue resivido kon grandes onores. Por la primera vez la Hatikva fue tanyida en un palasyo real arabo. Ansi este payis riko del Golfo en poko tiempo se azera un aliado importante de Israel kontra el Iran ke los menasa.

El sigundo evenimiento fue la vijita de la sinyora Nancy Pelosi, portaboz del Parlamento Amerikano (House), una de las maz influentes i importantes mujeres de los Estados Unidos. En su payis, en politika etranjera su rolo es imensyo i vinir a Yesushalayim i adresarse en la Keneset para dar a entender ke la fondasyon del estado de Israel fue el maz grande komplimiento del ventien sieglo, mos da seva a muestra vida.

El treser, la vijita del portaboz de Tayyip Erdogan prezidente de la Republika Turka, Ibrahim Kalin, akompanyado del vise ministro del eksteryor los kualos renkontraron sus omologos en Yerushalayim para diskutir de la vijita del prezidente Itshak Herzog a Ankara en el mez vinidero. Despues de 8 anyos de grande inimista, ke los dirijentes turkos tornen en teshuva i deklaren kon un langaje diplomatiko apropriyado ‘mea kulpa’ en mirando de amejorar las relasyones entre los dos payizes, a mozotros israelianos de orijin turka mos alegra.

Ma la diplomasiya israeliana devra ser muy akavidosa porke komo lo demonstro Kalin durante su vijita, los dirijentes en mayoriya del partido AKP en poder son indoktrinados por la filozofya de los ‘Ermanos Muzulmanos’. Para eyos todo lo ke aze el Hamas kontra Israel es justo. Entonses mizmo la egzistensya del estado djudyo se pode diskutir. Achetar Israel komo estado independiente djudyo no es visto kon un buen ojo, la prova es ke uno de los dechizadores de la politika Medyo Oryantala, viniendo en vijita ofisyal prefero en primero de ir saludar en Ramallah al prezidente Abbas i mizmo de no arestarse de kometer yerros diplomatikos en se dechando ser fotografyado kon manseves araba en azyendo el sinyo kon su mano del movemento de los Ermanos Muzulmanos. Esto prova ke la inimista no esta para despareser en serka.

Ma ke la Turkia devra trokar su aparensya enverso Israel es inevitable después el yerro ke Erdogan i su banda izieron durante 8 anyos. A Erdogan le paresyo ke en kortando las relasyones amikalas kon Israel se va enforteser en la kaye araba. Nada de esto se paso, al kontraryo kon los akordos de Avram, La Turkiya a la eksepsyon del Katar peryo todas sus buenas relasyones kon los payizes del Golfo i de Ayifto. Si se ajusta a esto la okupasyon del norte de la Siriya, no le keda munchas posibilitades de ser visto komo amigo en el mundo arabo.

De otra parte la ekonomiya turka, estos dalkavos anyos, se topa en grande difikuldad, una grande mayoriya del pueblo turko esta kontra la politika de los dirijentes visto la karestiya de la vida. El espanto de peryer las eleksyones perdura, porke poko tiempo kedo para las eleksyones jeneralas del parlamento i del prezidente de la republika ke serán echas en 2023, aniversariyo sentenaryo de la fondasyon de la republika Turka. Erdogan además esta en grande estrechura kon los payizes de la Unyon Evropeya, achakes de los refujiados viniendo del oriente, de la kestyon insoluvle del statuto de la isla de Shipro i de la kestyon de la soveronita de la mar Mediteranea oryantal, pleto ke dura anyos entre la Turkia la Gresya i la Unyon Evropea. Si ajustamos a esto el poko entereso yelado de los Estados Unidos i del Nato ke mostran enverso la Turkiya ke se permetyo de merkar armamento ruso podemos entender de ke la diplomasiya turka tiene entereso a pasarse bueno kon Israel, elkual lo pode ayudar en sus relasyones kon el oksidente.

Israel oy es un payis inkorturnavle en el Medyo Oriente, grande amigo de los Estados Unidos i malgrado los diferentes sovre la kestyon palestiniana, el es respektado por los evropeos visto su potensya militar, teknolojika i ekonomika. Si ajustamos a esto su arma sekreta el gas natural, se entiende ke a la Turkiya no le keda munchas shanses de no tener buenos tratos kon Israel. No es sekreto ke la Turkiya va mirar, si pode, de konvenser a los dirijentes djudyos a ke el pipe line del gas israeliano no pase por Shipro i la Gresya para irse verso la Evropa, ma por la Turkiya. Esta idea anyos antes, kuando se topo el gas en la mar israeliana fue refuzada por Ankara por las razones de no kerer kolavorar. Sovre esto Israel izo su alianza kon Shipro i la Gresya. Trokar este akordo me parese un poko difisil, ma no se pode saver kualo mos rezerva el avenir. En todo kavzo Erdogan personaje intelijente fue mal konsejado i devra después de aver echo tanto mal a las relasyones kon Israel, pagar el presyo para azerse pas.

Israel a poko poko ma kon grande konfiyensa se izo un vendedor de gas en la rejyon i si ajusto a esto, lo ke se pasara entre los Evropeyos i la Rusiya achakes de la Ukranya, el va ser inevitablemente maz importante.