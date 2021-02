EL IRONIKO DOLOROZO

Es un eskrito muy ironiko... Por seguro ke lo es ! Se burla del Covid o de los ke meten las restriksyones ? No esta muy klaro ma la vedra es siempre la vedra i no mos vamos a meter otra vez a initiar una Revolusion, fraguar grandes prizyones, hogueras o guillotinas en las grandes plazas de las sivdades ! Yo so en kontra de estas pratikas inhumanas mizmo si el chikitiko senyor Covid no se mete dinguna baryera para torturar sus viktimas, i de negra manera, fina la muerte ! Lo odyo ! Si lo odyo por lo ke kavza a las almas, innosentes en majoritad, a los ke Dio kriyo !

Ma saviyash ke entre el primo de Enero 2020 fina el primo de Mayo 2020 solo 237.469 personas se muryeron del Covid 19, alora ke 2.740.193 muryeron del cancer ? 327.267 muryeron de la Malaria i 3.731.437 de la hambre i de la mala nutrisyon, uvo 357.785 suisidyos i 450.388 personas muryeron en aksidentes del trafiko kontra 4.331.251 ke peryeron sus vidas pormodo de las hazinuras infeksiozas ? Son las ermozuras ofresidas por la Organizasyon Mundial de la Salud, no mos manken......

Tenemos fe en la manseves para ke mos salve la planeta ? Si ma saven solo ensuzyar las kayes kon los restos de los sandviches ke komen, papeleras, kupas en karton para bever el kafe de Starbuck, kokakolas, sakos de plastik, bilyetos utilizados, boteyas de agua vaziyas o poko agua aryento ! Ayyyy me olvidi los kartones vaziyos o mitad inchidos de pizza, hamburger i patatas fritas..... Unos de estos estan fumando menos de los ke fumavan antes.... Kolakavod ! Kero dizir "Bravo" ma la mano me se fue al Hebreo !

Tener una grande nariz no empide de meter una maska ! El vizino dize ke se mete, el, una kulot (escarcha) ! Ayyy ke me muero de riyir aki....... I.... para su pezgo deviya mezurar 2 metros i 20. El dize ke no esta godro ma demazyado korto! Manera de ver las kozas.... Penso lo mizmo yo !

Devriyan imprimar dinero de 19.99 Dollars, Euros, lo ke es la moneda en siertos payizes... O los magazenes no deven de tomarmos mas por idiotas !

Los botones de las duchas de las plajas no fonksyonan para impedir el riziko de kontaminasyon ma veygo ke todos los botones de la munisipalitad fonksyonan ande ay parkametros. Se dezenfektariyan estos de si para si ?

En los kafes estan asentados sin maskas ma para los chikichikitikos en klasa es ovligatoryo i una ayudante se okupa solo de esto !!!

Covid 19 attaka los banyadores en las plajas ma no los ke durmen en las kayes... En siertas plajas esta peligrozo de las 21.00 a las 7 de la demanyana ma no entre el dia ! Attaka los magazenes chikos ma no los grandes merkados. Puede matar la grandmama si viene a vijitarvos ma no kuanda guarda los chikos. Infekta las fines de semana ma no durante la semana ! Permete de asentarse lado kon lado en un treno ma no al teatro! Autoriza los matches de 5000 personas ma es defendido de enkuentrarse mas de 10 personas... Ay riziko en las toiletas del restaurante ma no en las mezas...

Oh es muy inteligente.... Reaksyona asigun las personas, de los lugares i de los interesos !

En serka los ijikos se van a ambezar ke sarnudar en klasa va kerer dizir 15 diyas no ir a la eskola.... Vakansias..... 🙂

A 60 anyos sos delikado i aedado por el Corona ma para la retreta sos mansevo i en ekselente salud !

Un otro punto es ke kale informar el virus del trokamiento de las horas ! Importante !

Avren los magazenes ma no puedes ver tus paryentes... Yo tengo un apuntamiento kon los miyos en "IKEA" ademas ay fotolyos konfortavles...

El Dio ke no mos de a konoserlo de serka... Salud buena para todos sin dolor de kavesa, sarnudar i sintir esta kanserya dezgrasyada. Reflos buenos ke tengamos sin el ventilator ! Amen...

