Diario Judío México - Le cinquième Forum mondial sur l’Holocauste, intitulé « Se souvenir de l’Holocauste : Combattre l’antisémitisme », qui marque le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz et la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, s’ouvre aujourd’hui (21 janvier 2020) à Jérusalem, en présence de dizaines de chefs d’Etats, de monarques et de dirigeants du monde entier. Le 18 janvier 2020, à l’approche de la date du forum, le quotidien Al-Hayat Al-Jadida, porte-parole de l’Autorité palestinienne (AP), affichait un article de Yahya Rabah, haut responsable du mouvement du Fatah dans la bande de Gaza et chroniqueur du journal, dans lequel il exhortait les Palestiniens à perpétrer une attaque terroriste pour perturber le forum et entraîner son annulation : « Un coup de feu perturbera la cérémonie, et un cadavre l’annulera », écrvait-il.

