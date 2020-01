Diario Judío México -

Abdel-Elah Atirs, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah, a déclaré, dans une interview diffusée le 1er janvier 2020 sur Palestine TV (Autorité palestinienne) : « Yasser Arafat, qu’il repose en paix, a signé les Accords d’Oslo et est venu ici. Plus tard, après avoir assisté à [l’ouverture] des tunnels du Mur Occidental, il a demandé au peuple de descendre dans la rue et de se battre, et nous avons donc mené une Intifada. » Extraits :

Abdel-Elah Atira : Yasser Arafat, qu’il repose en paix, a signé les Accords d’Oslo et est venu ici. Plus tard, après avoir assisté à [l’ouverture du] tunnel du Mur occidental, il fut celui qui demanda à la population de descendre dans la rue et de se battre, et nous avons donc mené une Intifada. Quand, à Camp David, il s’est rendu compte que Jérusalem ne faisait pas partie de l’accord, ni entièrement ni même partiellement, il est revenu et nous a suggéré de déclencher la deuxième Intifada. Le thermomètre du Fatah est prêt à bouger dans n’importe quelle direction.

