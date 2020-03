Diario Judío México -

Le chercheur et ancien diplomate iranien Amir Mousavi a déclaré, dans une interview diffusée le 5 mars 2020 sur la chaîne Russia Today en arabe, que selon d’éminents scientifiques, dont le biologiste russe Igor Nikulin (voir MEMRI en français), le coronavirus a vraisemblablement été développé en laboratoire et qu’il s’agit d’un complot américain. Selon Mousavi, le virus pourrait être la façon américaine d’attaquer les officiels et les sites culturels ennemis, ce que Trump avait promis de faire. Il a estimé que les Etats-Unis avaient peut-être le remède, mais qu’ils tardaient à le faire savoir afin d’engranger le plus de profits possible face à la Chine et l’Iran.

Et d’ajouter que la récente offre d’aide américaine à l’Iran s’accompagne d’une demande d’informations précises, ce qui indiquerait que les Etats-Unis tentent de recueillir des informations sur le comportement du virus afin de l’utiliser dans de futures guerres biologiques. Extraits :

Amir Mousavi : D’éminents scientifiques ont fait valoir l’idée [que le coronavirus est un complot] – y compris le biologiste russe Igor [Nikulin], qui a affirmé que ce n’est pas quelque chose de naturel. Certains scientifiques, même aux États-Unis, affirment que ces virus n’existent pas naturellement chez l’homme, mais sont produits en laboratoire. Dans le passé, ils se propageaient chez les animaux sauvages. Selon les rapports de laboratoires sur la composition de ce virus, il n’existe pas chez l’homme. Il pourrait avoir été développé dans des laboratoires dangereux utilisés pour la guerre biologique. N’oublions pas que les États-Unis ont menacé d’attaquer des centres culturels. Le président Trump a proféré cette menace. Aujourd’hui, nous remarquons que Wuhan, en Chine, est une ville culturelle. Ce n’est pas un centre d’industrie ou de commerce. Il en va de même de la ville sainte de Qom, qui est une ville culturelle et religieuse par excellence. […]

Je crois que certains officiels sont également visés. Nous venons d’apprendre le décès de Hossein Sheikholeslam, qui était un conseiller du ministre des Affaires étrangères et un ancien diplomate. Nous voyons que certaines personnes au Parlement [ont contracté le virus], ainsi que des individus proches du Guide suprême [Khamenei] et des employés d’institutions importantes… Et peut-être que des personnalités [qui s’expriment dans] les médias, comme moi, seront également visées. […]

Peut-être que les [Américains] ont l’antidote, et qu’ils le diffuseront progressivement à l’avenir, parce qu’ils ne veulent pas distribuer l’antidote dans les pays qui sont actuellement touchés [par le virus], comme la Chine, l’Iran et la Corée du Sud. Ils veulent que le prix [de l’antidote] augmente afin de pouvoir en tirer un profit commercial. Nous constatons que même la récente proposition d’aide américaine à l’Iran s’accompagne d’une demande d’informations précises. En d’autres termes, ils veulent savoir comment ce virus se propage, afin de pouvoir l’utiliser dans leurs guerres biologiques.

