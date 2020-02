Diario Judío México -

Bassam Abou Sharif, qui fut conseiller de Yasser Arafat lorsque ce dernier était président de l’Autorité palestinienne, a déclaré dans une interview diffusée le 2 février 2020 sur la chaîne Al-Manar (Liban), affiliée au Hezbollah, que les Palestiniens devraient « se défendre de manière offensive » et mener des « attaques défensives » à Tel-Aviv et à Sderot. Il a ajouté que les Palestiniens devraient « assiéger » Israël et qu’il était possible de recruter un million de volontaires pakistanais à la défense de Jérusalem. Extraits :

Bassam Abou Sharif : Nous devrions utiliser la méthode des attaques défensives. S’ils larguent des bombes au milieu de Gaza, nous devrions mener des attaques au milieu de Sderot et de Tel-Aviv. Comment se fait-il qu’ils tuent notre peuple à Gaza et que nous ne ripostons pas à Tel-Aviv ? Notre peuple fait face à la déportation et nous devons [les] assiéger. Nous devons assiéger les Israéliens. De cette façon, nous pourrons nous défendre avec nos corps – avec nos corps, pas avec des armes. Notre obligation est de nous défendre de manière offensive contre quiconque tente de nous attaquer. […]

Nous pouvons faire venir un million de volontaires du Pakistan pour défendre Jérusalem. J’ai vu de mes propres yeux comment les Pakistanais ont encerclé la voiture d’Arafat en criant : « Jérusalem ! Jérusalem ! »

