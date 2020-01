Diario Judío México -

Cheikh Mahmoud Mohammad, membre de l’Association des oulémas du Turkestan oriental, a déclaré dans une interview diffusée le 28 décembre 2019 sur la chaîne de télévision Elsharq (Frères musulmans égyptiens basés en Turquie) que le monde musulman condamnait et dénonçait le traitement réservé aux Palestiniens et aux musulmans Rohingya, mais soutenait la Chine dans sa politique répressive vis-à-vis des musulmans ouïghours du Turkestan oriental. Extraits :

Mahmoud Mohammad : La majorité du monde musulman ne maintient pas même de position neutre, et cela nous déroute, en tant qu’êtres humains. En octobre dernier, 22 pays européens et occidentaux ont condamné la politique chinoise au Turkestan oriental. Moins de dix jours plus tard, 37 pays du Conseil des droits de l’homme ont soutenu les mesures de la Chine dans la région du Turkestan. Plus de 15 de ces pays étaient des pays arabes et islamiques. Quand il s’agit de la cause palestinienne, des Rohingya, ou d’autres encore, ils condamnent et dénoncent tout ce qui est infligé aux Palestiniens et au peuple Rohingya ainsi qu’aux autres peuples musulmans.

Animateur : Vous parlez des gouvernements arabes ou musulmans. Ils se contentent de dénoncer.

Mahmoud Mohammad : Oui, mais seulement en ce qui concerne ces causes. S’agissant des musulmans du Turkestan, ils ont soutenu la Chine et sa politique. C’est une chose très étrange. Ils n’ont pas maintenu de position neutre. Que vont-ils dire à leur Dieu et aux générations futures de musulmans ? Je l’ignore.

