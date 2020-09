Diario Judío México - Source : Internet – « Ministère turc de la communication »

Le 24 août 2020, en l’honneur de l’anniversaire de la bataille de 1071 de Manzikert, le ministère turc de la Communication a mis en ligne une vidéo intitulée « La Marche de la Pomme rouge ». Dans le but de présenter l’armée turque moderne comme la digne héritière des armées turques de l’empire ottoman et des Seldjoukides, le clip mêle des images de l’armée turque actuelle, des forces spéciales, de chars, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de roquettes, de navires de guerre à des images d’hommes en tenue militaire ottomane et seldjoukide. La vidéo montre également les navires de forage turcs Fatih et Oruç Reis, qui ont récemment effectué des forages dans la mer Méditerranée et la mer Noire.

A ces images s’ajoutent des prises de vue du président turc Recep Tayyip Erdoğan passant devant une rangée de soldats, et d’un acteur habillé en sultan ottoman. L’acteur, avec d’autres dans les rôles du sultan Alp Arslan, qui a mené l’armée seldjoukide à la victoire lors de la bataille de Manzikert, d’Osman I, fondateur de l’Empire ottoman, et d’un enfant soldat lors de la bataille de Gallipoli, pénètrent avec hauteur dans la mosquée Hagia Sophia pour y prier, au son de la récitation, par le président Erdoğan, des premiers versets de la sourate Al-Fath. Des structures islamiques, dont la Kaaba, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher à Jérusalem, apparaissent.

Des notes de zurna sont jouées, un instrument à vent caractéristique des fanfares militaires ottomanes traditionnelles, conférant à la musique un style distinctement « ottoman ». Les paroles mêlent imagerie religieuse et nationaliste et font référence au Kızıl Elma (« Pomme rouge »), concept de la mythologie turque qui a tantôt été utilisé pour désigner la domination mondiale, tantôt pour faire référence à un objectif militaire donné. Une fois l’objectif atteint, un autre objectif devient la « Pomme rouge », ce qui la rend toujours insaisissable.

À la sortie de la vidéo, le ministre des Communications Fahrettin Altun a tweeté : « Pour nous, la Pomme rouge, c’est une grande et puissante Turquie. C’est la marche bénie de notre nation, qui a écrit des légendes de Manzikert au 15 juillet [en référence à la tentative de coup d’État de 2016 en Turquie]. La Pomme rouge est le grand sycomore à l’ombre duquel de nombreux [peuples] opprimés se rafraîchissent. Elle est ce que tous les peuples, de Gibraltar au Hijaz, des Balkans à l’Asie, attendent de leurs vœux ».

Paroles : « L’objectif de la Pomme rouge ne sera atteint qu’avec les vies [perdues] sur le chemin. La lumière et la vérité divines promises domineront certainement pour toujours. Ce n’est qu’avec la conquête de la Pomme rouge que le monde trouvera la tranquillité et la paix. Nous arrivons, ô drapeau rouge glorieux, avec l’amour de tous les coins et cantons de la patrie.

Que l’appel « Allah Akbar » s’élève au neuvième ciel. Le bouclier est la vie militaire du Turc, l’honneur et la dignité de notre terre héroïque. Que l’appel « Allah Akbar » s’élève au neuvième ciel. Allah ! Allah ! Nous ne nous retournerons pas ! Frappez pour que le tyran gémisse, que les sept mondes entendent le bruit de la liberté. Ma glorieuse Turquie, nous sommes liés par le cœur au drapeau rouge et à la chère patrie. Ces Turcs fous, pour le croissant, font don de leurs têtes partout dans le monde. Viens, ma Turquie, pour l’amour d’Allah. Placez l’histoire sous un autre sceau. O grande nation, au nom de la patrie, [tu es venue] à nouveau inspirer les générations.

Ce sang, c’est le sultan Alp Arslan, qui a grandi à Manzikert, et Osman I des débuts. Le sultan du monde, qui a reçu la bonne nouvelle des conquêtes et des enfants héros de Gallipoli. Ce même sang vient des ancêtres. Il écrit à nouveau des légendes au moment de la résurgence. Le monde attend « Il n’y a de Dieu qu’Allah ». La destination est la Pomme rouge, nous ne désespérerons pas. Comme Alp Arslan qui a grandi à Manzikert, comme nos ancêtres, qui ont écrit l’histoire avec des victoires, comme notre grand-père, qui a clos un âge et en a ouvert un autre, notre objectif est la Pomme rouge. En avant !

Président Erdogan : [Le Coran dit:] « En effet, nous vous avons donné une conquête claire… Et Allah pourra vous accorder une victoire puissante. »

