Lors de la prière du matin dans la ville iranienne de Rahim Abad, dans la province de Gilan, diffusée en direct le 3 janvier 2019 sur la Première chaîne iranienne, le prédicateur a annoncé la nouvelle de l’élimination du commandant de la Force Qods, Qassem Soleimani, par les États-Unis.

Les fidèles ont fondu en larmes et scandé « Mort à l’Amérique ! » Le prédicateur a félicité Soleimani d’avoir atteint son but de toujours et déclaré qu’il était un agent unificateur entre sunnites et chiites et entre musulmans, chrétiens et juifs. Extraits :

Prédicateur : Nous venons d’apprendre la nouvelle du martyre du général martyr Hajj Qassem Soleimani. Ce cher et grand homme a gagné le martyre. Hajj Qassem Soleimani a atteint son but de toujours. [C’était] un moudjahid croyant et révolutionnaire, ayant mené un record de 40 années de djihad. La martyre est sa récompense. […] Dans l’esprit de Hajj Qassem, les chiites et les sunnites étaient frères. Pourquoi en ont-ils fait un martyr ? Parce qu’il était un agent unificateur. Satan et les démons voulaient semer la division entre chiites et sunnites. Non seulement Hajj Qassem était un agent unificateur entre chiites et sunnites, c’était aussi un agent unificateur entre musulmans et chrétiens, un agent unificateur entre musulmans et juifs. […]

Hajj Qassem a gagné le martyre dans une attaque d’hélicoptères américains à Bagdad.

Auditoire : Mort à l’Amérique ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Amérique !

Prédicateur : Cher Hajj Qassem, ton vœu s’est réalisé. Nous signons un pacte de notre sang : nous allons te venger des Américains et des sionistes.