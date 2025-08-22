Disparition de Jean-Pierre Allali, membre de l’Assemblée générale du Crif

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Né à Tunis en 1939, Jean-Pierre Allali était un universitaire, un journaliste et un écrivain.

Jean-Pierre a marqué le Crif de son empreinte par son engagement et par ses différents écrits.

Par son engagement en tant que membre de l’Assemblée générale du Crif. Il fut auparavant membre du Comité directeur du Crif et Président de la Commission des Relations avec les Syndicats, les ONG et le Monde Associatif.

Par ses écrits : Il était un grand contributeur de la newsletter du Crif au sein de laquelle il avait sa propre rubrique. En effet, chaque mercredi, le Crif publiait une de ses recensions : Lectures de Jean-Pierre Allali. Il est aussi l’auteur d’une étude du Crif sur les Juifs de Tunisie : Étude du Crif n°60 : Les Juifs de Tunisie. Deux mille ans d’une belle histoire, par Jean-Pierre-Allali .

Jean-Pierre a également été vice-président du Bnai Brith Europe, membre du Conseil d’administration de la Maison Sublime à Rouen.

Jean-Pierre Allali est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages essentiellement consacrés au judaïsme et à l’antisémitisme, dont les derniers s’intitulent « Les Juifs de Tunisie sous la botte allemande » (Éditions Glyphe, 2014) et « Les douze pierres de Quba » (Éditions Glyphe, 2015). Parmi ces ouvrages, l’un a été écrit en collaboration avec Shimon Peres : « Un temps pour la guerre, un temps pour la paix » (Éditions Robert Laffont, 2003).

Un mot du Crif

Le sourire toujours aux lèvres, un regard malicieux et pétillant, une attention permanente aux autres, tel était Jean-Pierre Allali qui nous a quittés à l’âge de 85 ans.

Né à Tunis en 1939, il a toujours affirmé son amour pour son pays natal, son soleil et ses jasmins. Le judaïsme tunisien lui était également cher, pour sa vigueur et son humanité, mais aussi pour les souffrances subies notamment sous l’occupation allemande de novembre 1942 à mai 1943.

Il a écrit plusieurs livres sur la communauté juive de son pays d’origine, et très rapidement il a fait preuve d’un militantisme très actif en faveur d’Israël et contre l’antisémitisme. Enseignant de mathématiques à Paris 1, il s’oriente très tôt vers le journalisme, en devenant rédacteur en chef de « la Terre retrouvée » puis de « Tribune Juive » et collabore à plusieurs autres titres communautaires (dont le JAMIF (Journal de l’Association des Médecins Israélites de France), Les Cahiers Bernard Lazare, Tribu 12 et Lev Ha’ir).

Ce militant infatigable a été un membre actif et influent de la Licra, et avec son ami Haim Musikant, il a publié plusieurs ouvrages dont une excellente biographie de Jean-Pierre Bloch. Jean-Pierre a également aidé Marek Halter à réaliser ses films, notamment celui sur les Justes.

Au Crif, il a été membre du bureau exécutif durant plusieurs années, où il a apporté sa vaste culture et sa connaissance du monde juif. Il suivait particulièrement le monde associatif, les ONG et les syndicats, avec lesquels il a su tisser des liens précieux. Il tenait également un blog consacré à la critique d’ouvrages consacrés, de manière diverse, au judaïsme sous toutes ses formes et sous toutes les latitudes.

Inépuisable, toujours actif, Jean-Pierre nous a tous marqués par sa gentillesse, son humour discret et sa vision pleine d’espérance du monde juif, dont il voyait bien les mutations et sa résilience face à l’antisémitisme et à l’antisionisme qu’il a combattu de toutes ses forces. Il nous manque déjà.

Gérard Unger, Vice-président d’honneur du Crif

Le Crif adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et ses proches.

Que sa mémoire continue d’éclairer notre présent.